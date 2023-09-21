«Чисто Питер» перезалил проморолик к матчу с 2Drots в Winline Медиалиге. Некит не разрешил использовать свой трек

Теги 2Drots Winline Медиалига Некит 2Drots Чисто Питер Гена Миллер Медиафутбол

Некит 2Drots запретил использовать свой трек в проморолике от «Чисто Питера».

Ранее игрок «Чисто Питер» Гена Миллер рассказал, что Некит запретил использовать свой трек в проморолике к матчу «Чисто Питер» – 2Drots:

«Хотите ######## историю про Некита? Мы запросили у него возможность использовать трэк «Красная помада» для промо. Некит сказал: «Идите спросить лейбл, так как они могут быть против». Мы спросили. Лейбл дал добро.

А после выхода ролика – Некит позвонил в лейбл и наплакал, что он против, что трек из ролика надо удалить. Лейбл нам говорит, что должен встать на сторону артиста, несмотря на то, что лейбл изначально дал согласие.

Почему при этом мы узнаем только от лейбла, что Некит против? Не понимаю. Зачем было дурить голову и говорить, что именно лейбл против? Тоже не понимаю.

Короче, грохаем промо и на место «Помады» вставляем что-то более «шедевральное». Вот и закончили ###### о «надо вместе двигать лигу». Всем спасибо, крысы найдены», – написал форвард «ЧП».

Клуб заменил трек президента 2Drots на другие слова:

«Я – Некит, я – звезда. И я зажопил трек. Могли бы вместе хайпить, но такой я человек. Красная помада останется в столе, а я продолжу думать, что я лучший на земле».

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