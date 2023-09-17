Вульф о потасовке в перерыве матча с «Деньгами»: «Кто-то наступил мне на ахилл, я решил отдать ему бутсу. Пошла какая-то суета»

Вульф рассказал подробности потасовки в матче ФК «10» с «Деньгами».

В перерыве матча 3-го тура Winine Медиалиги Вульф повздорил с Дьяком.

«Что случилось после 1-го тайма? Мяч вышел за пределы поля. Меня прям за полем, когда уже не было никакого игрового момента, какой-то игрок, не знаю, кто это был, наступает на ахилл. Просто решил отдать ему бутсу, а он отказался, точнее он ничего не ответил. И потом пошла какая-то суета.

Я стал более конфликтный? Да почему? Не вижу ничего плохо в этом действии. Я ни с кем из «Денег» не состою в плохих отношениях, даже наоборот. Это был добрый жест, может, человеку нужны бутсы.

Доволен ли игровым временем? Да, если это дает результат, то почему нет. Тут Медиалига – можно делать много замен. У нас много хороших ребят. Я не жалуюсь. Главное, чтобы был результат, а уже в конце сезона станет понятно – правильно было или нет», – рассказал полузащитник ФК «10» в интервью Sports.ru.

ФК «10» разгромил « » (4:0) в матче Медиалиги.