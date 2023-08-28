«Амкал» сыграет с FC Bus, 2Drots пропустят 1-й тур четвертого сезона Winline Медиалиги

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Winline Медиалига опубликовала расписание первого тура МФЛ-4.

2 сентября, суббота

«Сахалинец» – «Уралец» – 12:00

ФК «10» – «Дружина» – 15:00

«Титан» – Fight Nights – 18:00

«Родина Медиа» – «Народная Команда» – 21:00

Все матчи пройдут в Москве на стадионе «Москвич». Матч «Родина Медиа» – «Народная Команда» пройдет на большой арене «Москвича».

3 сентября, воскресенье

ФК «Деньги» – «Чисто Питер» – 11:30

«Амкал» – FC Bus – 14:30

«Бей Беги» – «БроукБойз» – 17:30

KicksTown – GOATS – 20:30

Все матчи пройдут в Одинцово на стадионе «Центральный».

Первый тур пропускают: 2Drots, «Эгриси», Starmix и ФК «Матч ТВ».

Примечание: время начала матчей – московское.

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