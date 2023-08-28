«Амкал» сыграет с FC Bus, 2Drots пропустят 1-й тур четвертого сезона Winline Медиалиги
Winline Медиалига опубликовала расписание первого тура МФЛ-4.
2 сентября, суббота
«Сахалинец» – «Уралец» – 12:00
ФК «10» – «Дружина» – 15:00
«Титан» – Fight Nights – 18:00
«Родина Медиа» – «Народная Команда» – 21:00
Все матчи пройдут в Москве на стадионе «Москвич». Матч «Родина Медиа» – «Народная Команда» пройдет на большой арене «Москвича».
3 сентября, воскресенье
ФК «Деньги» – «Чисто Питер» – 11:30
«Амкал» – FC Bus – 14:30
«Бей Беги» – «БроукБойз» – 17:30
KicksTown – GOATS – 20:30
Все матчи пройдут в Одинцово на стадионе «Центральный».
Первый тур пропускают: 2Drots, «Эгриси», Starmix и ФК «Матч ТВ».
Примечание: время начала матчей – московское.
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