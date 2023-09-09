Анатолий Тимощук: «Чисто Питер» скоро будет флагманом»

Теги Зенит Анатолий Тимощук премьер-лига Россия Winline Медиалига Чисто Питер Медиафутбол

Анатолий Тимощук рассказал об амбициях «Чисто Питер».

– «Чисто Питер» скоро будет флагманом. Будем стараться, чтобы так было.

Мы же в группе с 2Drots, правильно? Будем навязывать борьбу!

– Президент 2Drots Некит сказал: «Если матч не на «Газпром-Арене», 2Drots не приедут.

– Пусть не приезжают, засчитаем техническое [поражение] и все. Есть же регламент, – заявил тренер «Зенита» и футболист медиафутбольного клуба «Чисто Питер».

«Чисто Питер» – медиафутбольная команда «Зенита» и участник Winline Медиалиги.

Ранее Тимощук заявил, что намерен сыграть за «Чисто Питер» во 2-м туре Медиалиги. Матч состоится 10 сентября в Одинцове. Соперник – «Дружина». «Знаю, говорят, что я не в форме, но вы все увидите», – передает слова тренера «Зенита» журналист Дмитрий Егоров

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8 комментариев

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лицемерный гнус
2Drots, Некит, что это такое? Неужели это кто-то вообще смотрит?
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Зелёный гопник
Чисто Питер - по кайфу делает 👌🏻
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Уся Ваткин
не боитесь повторить судьбу предыдущего флагмана?
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Ковид 07.10.52
Кто бы сомневался...с приходом кабинетных кранты медиа лиге...
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Зелёный гопник
Ответ Красная стрела
Занесут кому надо или позвонят 😁
С судьями чаепитие устроят ?😅
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