Анатолий Тимощук: «Чисто Питер» скоро будет флагманом»

Анатолий Тимощук рассказал об амбициях «Чисто Питер».

– « » скоро будет флагманом. Будем стараться, чтобы так было.

Мы же в группе с 2Drots, правильно? Будем навязывать борьбу!

– Президент 2Drots Некит сказал: «Если матч не на «Газпром-Арене», 2Drots не приедут.

– Пусть не приезжают, засчитаем техническое [поражение] и все. Есть же регламент, – заявил тренер «Зенита» и футболист медиафутбольного клуба «Чисто Питер».

«Чисто Питер» – медиафутбольная команда « » и участник .

Ранее Тимощук заявил, что намерен сыграть за «Чисто Питер» во 2-м туре Медиалиги. Матч состоится 10 сентября в Одинцове. Соперник – «Дружина». «Знаю, говорят, что я не в форме, но вы все увидите», – передает слова тренера «Зенита» журналист Дмитрий Егоров