«У нее большое желание попылить с нами в ФК «Матч ТВ». Дурасов о Тодуа

Сергей Дурасов рассказал, сыграет ли Эльвира Тодуа за ФК «Матч ТВ» в МФЛ-4.

«Расписание женской Суперлиги совпадает с играми Медиалиги. Она раза 4 хотела приехать на тренировки, на игры, но им ставят либо тренировки, либо игры в те же. Игр много выездных, поэтому пока не получается. Но у нее большое желание с нами попылить», – рассказал комментатор телеканала и участник медиафутбольного клуба «Матч ТВ» в беседе с корреспондентом Sports.ru Кристиной Бакулиной.

Легенда женского ЦСКА находилась в заявке ФК «Матч ТВ» в третьем сезоне Winline Медиалиги, но не разу не сыграла. В МФЛ-4 она также находится в заявке команды.