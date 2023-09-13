Сафонов на вопрос о двух стульях – медийный или женский футбол: «Если в России, то медиафутбол»

Матвей Сафонов заявил, что скорее посмотрел бы медиафутбол, чем женский футбол.

– Я смотрел женский ЧМ. В целом, смотрибельно. Если говорить о российской Суперлиге – ну, мне тяжело просто смотреть.

– Хорошо. Необитаемый остров, стоит 2 стула: медиафутбол и женский футбол. На какой сядешь?

– Если мы говорим про Россию, то тогда лучше медиафутбол смотреть.

– А ты вообще смотрел матчи медиафутбольные?

– В Кубке России смотрел, – сказал голкипер «Краснодара» и сборной России.