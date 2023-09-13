Сафонов на вопрос о двух стульях – медийный или женский футбол: «Если в России, то медиафутбол»
Матвей Сафонов заявил, что скорее посмотрел бы медиафутбол, чем женский футбол.
– Я смотрел женский ЧМ. В целом, смотрибельно. Если говорить о российской Суперлиге – ну, мне тяжело просто смотреть.
– Хорошо. Необитаемый остров, стоит 2 стула: медиафутбол и женский футбол. На какой сядешь?
– Если мы говорим про Россию, то тогда лучше медиафутбол смотреть.
– А ты вообще смотрел матчи медиафутбольные?
– В Кубке России смотрел, – сказал голкипер «Краснодара» и сборной России.
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