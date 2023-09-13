Сафонов на вопрос о двух стульях – медийный или женский футбол: «Если в России, то медиафутбол»

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Краснодар Матвей Сафонов Женская футбольная Суперлига Winline Медиалига Коммент.Шоу Медиафутбол

Матвей Сафонов заявил, что скорее посмотрел бы медиафутбол, чем женский футбол.

– Я смотрел женский ЧМ. В целом, смотрибельно. Если говорить о российской Суперлиге – ну, мне тяжело просто смотреть.

– Хорошо. Необитаемый остров, стоит 2 стула: медиафутбол и женский футбол. На какой сядешь?

– Если мы говорим про Россию, то тогда лучше медиафутбол смотреть.

– А ты вообще смотрел матчи медиафутбольные?

– В Кубке России смотрел, – сказал голкипер «Краснодара» и сборной России.

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5 комментариев

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Ебздрогыч
Вопрос про 2 стула - это высочайший уровень журналистской работы, браво!
+7
-1
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Ебздрогыч
А второй вопрос "а на какой мать посадишь" будет?
+2
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Moffo
Электрический
0
0
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Миша Асеев
Ответ Ебздрогыч
Вопрос про 2 стула - это высочайший уровень журналистской работы, браво!
Это Ютуб шоу, а не вопрос журналиста
0
0
0
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