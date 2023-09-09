Сергей Дурасов: «Когда ты пропускаешь гол в футболе или удар в драке всегда надо ответить, а мы этого даже не хотели»

Теги Winline Медиалига Сергей Дурасов Матч ТВ Медиафутбол

Сергей Дурасов не считает отсутствие тренировок оправданием для «Матч ТВ» .

«Мы точно так же играли весь прошлый сезон без полноценных тренировок и полноценных матчей и просто играли гораздо лучше, чем сегодня. Мы очень много ошибались и не могли отреагировать на эти ошибки.

Когда ты пропускаешь гол в футболе или удар в драке всегда надо ответить, а мы этого даже не хотели. Не получилось. Мы сдались при 0:1», – рассказал комментатор телеканал и участник медиафутбольного клуба «Матч ТВ» в беседе с корреспондентом Sports.ru Кристиной Бакулиной.

«Амкал» разгромил ФК «Матч ТВ» в рамках 2-го тура Winline Медиалиги – 0:6. Центральный защитник Захаров сделал хет-трик. 

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