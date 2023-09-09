Сергей Дурасов: «Когда ты пропускаешь гол в футболе или удар в драке всегда надо ответить, а мы этого даже не хотели»

Сергей Дурасов не считает отсутствие тренировок оправданием для «Матч ТВ» .

«Мы точно так же играли весь прошлый сезон без полноценных тренировок и полноценных матчей и просто играли гораздо лучше, чем сегодня. Мы очень много ошибались и не могли отреагировать на эти ошибки.

Когда ты пропускаешь гол в футболе или удар в драке всегда надо ответить, а мы этого даже не хотели. Не получилось. Мы сдались при 0:1», – рассказал комментатор телеканал и участник медиафутбольного клуба «Матч ТВ» в беседе с корреспондентом Sports.ru Кристиной Бакулиной.

«Амкал» разгромил ФК « » в рамках 2-го тура – 0:6. Центральный защитник Захаров сделал хет-трик.



