Хлестов о 2Drots в Кубке: «Ну и хрен с ними! На них никто не настраивается, наверное»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Дмитрий Хлестов 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Дмитрий Хлестов высказался о медиафутбольном клубе 2Drots.

– Вы знаете команду 2Drots?

– Нет. Я не играл, поэтому не знаю.

– Они в Кубке России еще проходят многие команды.

– Ну и хрен с ними! (смеется)

– Они сказали, что они – народная команда. Не «Спартак» теперь народная команда, а 2Drots.

– Ну, это они сказали, они имеют право, молодцы. Только надо завоевать теперь это. Ты вопрос задал сумасшедший.

– Почему? Это популярная тема.

– Это у вас популярная тема. У меня нет. Я сейчас на дачу, у меня там тема популярная будет.

– Вы реально не знаете?

– Я ни за чем не сижу. Я в ЛФЛ играю.

– Почему в медиа не пошли?

– Там молодежь. Как-то я слышал, сперва была какой-то регламент, что один такой играет, один – такой, два таких, а сейчас играют профессионалы.

– 2Drots прошли в Кубке России. Им две стадии осталось до клуба РПЛ.

– Молодцы, на них никто не настраивается, наверное. Логично, я думаю. Ну а что? Как будто ты не знаешь?

– Почему не настраиваются?

– Ну ты будешь против кого-нибудь играть, ты увидишь, что там слабые, тебе скажут, они слабые. Ты их сильнее, и ты тоже не будешь настраиваться. Я знаю просто.

– Многие люди согласились, что они – новая народная команда. Говорят, что за ними следит вся Россия.

– Не вся Россия. В интернете на них только смотрят и все.

– Для вас они кто? Вы считаете их профессионалами или нет?

– Они профессионалы. С одним человеком переговаривались, там все не любители, а футболисты играют. Я тебе сказал, там 5-6 лет назад было медиа, наверное. Ну вот и все.

– Президент 2Drots Некит предложил сыграть матч со «Спартаком» – кто выиграет, тот получает звание народной команды.

– Ну, пускай.

– Какой счет будет?

– «Спартак» выйдет с детьми. Никто не настроится. Мы тоже проходили это. Нереально настроиться на команду с какого-то нижнего дивизиона, – сказал экс-защитник «Спартака».

2Drots – медиафутбольная команда, вышедшая в четвертый раунд Пути регионов Кубка России. Ранее медиафутбольные клубы так далеко в Кубке не заходили.

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6 комментариев

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Геннадий Тимченко
Дима шикарно раскрыл тему "народности" медиафутболистов - они интересны сами себе и громкими заявлениями (странными поступками) пытаются изо всех сил привлечь к себе внимание🤣🤣🤣👏👏
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-1
+13
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belikovda.90
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Все по факту.
+5
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+5
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Alikart
Лучше не скажешь! Чего вообще о ноунеймах говорить!!?
+2
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belikovda.90
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Если серьезно, то нет такой силы в футболе, как 2дротс. Нет у них ни стиля, ни команды, ни легенд, ни ультрас, ни околофутбола. Представляете ультрас 2дротс против ультрас Спартака? Фанатом 2дротс пару раз обзовут и сольются.
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Roon95
какой же конч этот терлецкий... я просто в ужасе. СТАТУС НАРОДНОЙ КОМАНДЫ НАРАБАТЫВАЕТСЯ ДЕСЯТКАМИ ЛЕТ. А тут вылезла какая-то медийная гопкомпания и орет во весь голос , что они народные...дебил терлецкий
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Евгений Кузнецов
sports.ru, добавьте возможность игнора по тегам - сразу 95% пользователей (как минимум) добавят в бан "медиафутбол"

никому эта фигня неинтересна, кроме тех, кто вам платит за неё - никому вообще
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