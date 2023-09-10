Хлестов о 2Drots в Кубке: «Ну и хрен с ними! На них никто не настраивается, наверное»
Дмитрий Хлестов высказался о медиафутбольном клубе 2Drots.
– Вы знаете команду 2Drots?
– Нет. Я не играл, поэтому не знаю.
– Они в Кубке России еще проходят многие команды.
– Ну и хрен с ними! (смеется)
– Они сказали, что они – народная команда. Не «Спартак» теперь народная команда, а 2Drots.
– Ну, это они сказали, они имеют право, молодцы. Только надо завоевать теперь это. Ты вопрос задал сумасшедший.
– Почему? Это популярная тема.
– Это у вас популярная тема. У меня нет. Я сейчас на дачу, у меня там тема популярная будет.
– Вы реально не знаете?
– Я ни за чем не сижу. Я в ЛФЛ играю.
– Почему в медиа не пошли?
– Там молодежь. Как-то я слышал, сперва была какой-то регламент, что один такой играет, один – такой, два таких, а сейчас играют профессионалы.
– 2Drots прошли в Кубке России. Им две стадии осталось до клуба РПЛ.
– Молодцы, на них никто не настраивается, наверное. Логично, я думаю. Ну а что? Как будто ты не знаешь?
– Почему не настраиваются?
– Ну ты будешь против кого-нибудь играть, ты увидишь, что там слабые, тебе скажут, они слабые. Ты их сильнее, и ты тоже не будешь настраиваться. Я знаю просто.
– Многие люди согласились, что они – новая народная команда. Говорят, что за ними следит вся Россия.
– Не вся Россия. В интернете на них только смотрят и все.
– Для вас они кто? Вы считаете их профессионалами или нет?
– Они профессионалы. С одним человеком переговаривались, там все не любители, а футболисты играют. Я тебе сказал, там 5-6 лет назад было медиа, наверное. Ну вот и все.
– Президент 2Drots Некит предложил сыграть матч со «Спартаком» – кто выиграет, тот получает звание народной команды.
– Ну, пускай.
– Какой счет будет?
– «Спартак» выйдет с детьми. Никто не настроится. Мы тоже проходили это. Нереально настроиться на команду с какого-то нижнего дивизиона, – сказал экс-защитник «Спартака».
2Drots – медиафутбольная команда, вышедшая в четвертый раунд Пути регионов Кубка России. Ранее медиафутбольные клубы так далеко в Кубке не заходили.
никому эта фигня неинтересна, кроме тех, кто вам платит за неё - никому вообще