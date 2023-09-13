Сафонов об уходе в другой клуб из России: «Вопрос цены. Если предложат 50 млн евро, «Краснодар» сам скажет: «Иди»

Матвей Сафонов рассказал, в каких случаях может покинуть «Краснодар».

– Давай про интерес европейских клубов.

– Нет. Их нет. Ну я так думаю, что нет, потому что ко мне никакие предложения не приходили.

– Я знаю, что был один интерес. В 2017-м.

– «Фиорентина»?

– Да. Ты знал об этом?

– Мне говорили, но уже после этого.

– А на тот момент ты бы согласился уехать?

– Да нет, конечно.

– И не было никогда желания поиграть в Европе?

– Думаю, что это было тогда, когда я поехал за младший год, 2000-й, на турнир [в Италию]. Мы выиграли его. После этого турнира, возможно, заинтересовались. Не знаю. Но тогда, на тот момент, ко мне никто не подошел и не сказал: «Хочешь ли ехать?» Такого разговора не было.

Думаю, это не то, что нужно было клубу. Воспитывать своих ребят и потом, перед тем как попасть в основную команду, их просто продать. Явно не эта цель у клуба была, поэтому я даже не удивлен, что все так получилось. Я даже не знаю, было ли это предложение. Я его не видел.

– «Зенит», это все знают. Тоже предложения не было?

– В России-то может быть такое, что если кто-то интересуется, он тебе позвонит.

Любое предложение, естественно, будет обдумываться. Если предложат 5 миллионов евро...

– В России не перейдешь?

– Думаю, это вопрос цены. Если за меня предложат 50 миллионов [евро], они [«Краснодар»] сами скажут: «Иди». В «Краснодаре», возможно, так не будет, но это логично, по крайней мере. Если тебя сильно хочет какой-то клуб, он предлагает завышенную стоимость, и в клубе, в котором ты находишься, думают: «Ну, так-то можно и продать», – сказал вратарь « ».

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS