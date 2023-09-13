Сафонов об уходе в другой клуб из России: «Вопрос цены. Если предложат 50 млн евро, «Краснодар» сам скажет: «Иди»
Матвей Сафонов рассказал, в каких случаях может покинуть «Краснодар».
– Давай про интерес европейских клубов.
– Нет. Их нет. Ну я так думаю, что нет, потому что ко мне никакие предложения не приходили.
– Я знаю, что был один интерес. В 2017-м.
– «Фиорентина»?
– Да. Ты знал об этом?
– Мне говорили, но уже после этого.
– А на тот момент ты бы согласился уехать?
– Да нет, конечно.
– И не было никогда желания поиграть в Европе?
– Думаю, что это было тогда, когда я поехал за младший год, 2000-й, на турнир [в Италию]. Мы выиграли его. После этого турнира, возможно, заинтересовались. Не знаю. Но тогда, на тот момент, ко мне никто не подошел и не сказал: «Хочешь ли ехать?» Такого разговора не было.
Думаю, это не то, что нужно было клубу. Воспитывать своих ребят и потом, перед тем как попасть в основную команду, их просто продать. Явно не эта цель у клуба была, поэтому я даже не удивлен, что все так получилось. Я даже не знаю, было ли это предложение. Я его не видел.
– «Зенит», это все знают. Тоже предложения не было?
– В России-то может быть такое, что если кто-то интересуется, он тебе позвонит.
Любое предложение, естественно, будет обдумываться. Если предложат 5 миллионов евро...
– В России не перейдешь?
– Думаю, это вопрос цены. Если за меня предложат 50 миллионов [евро], они [«Краснодар»] сами скажут: «Иди». В «Краснодаре», возможно, так не будет, но это логично, по крайней мере. Если тебя сильно хочет какой-то клуб, он предлагает завышенную стоимость, и в клубе, в котором ты находишься, думают: «Ну, так-то можно и продать», – сказал вратарь «Краснодара».
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Я не спорю, что этот сезон у Матвея складывается лучше, но это и в целом относится ко всему Краснодару, плюс Ивич ставит такой футбол, что надёжная оборона в приоритете, работы у вратаря стало просто меньше
Скорее в Европу за 10, чем в Зенит за 20, мне кажется.
1) Ты был хорошему европейскому клубу вообще интересен
2) Этот европейский клуб был бы готов заплатить за тебя некоторую сумму
3) Твой нынешний клуб был бы готов тебя продать за эту сумму
Если хотя бы один из факторов не сходится - никто никуда не едет, даже если игрок очень хочет. Поэтому из рождённых в 90-е российских футболистов тех, кто перешёл в европейские клубы, вообще очень мало. Хотя наверняка многие хотели бы. По кому-то предложений не было, либо были от клубов, которые борются за выживание, кого-то клуб отказался продавать.
Выражения "иди" нету в обиходе, среди нормальных людей, это в литературе или в Библии на "иди" всё заканчивается.
Обычно на Руси говорят "иди" куда то" .