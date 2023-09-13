Сафонов об уходе в другой клуб из России: «Вопрос цены. Если предложат 50 млн евро, «Краснодар» сам скажет: «Иди»

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар Матвей Сафонов Футбол

Матвей Сафонов рассказал, в каких случаях может покинуть «Краснодар».

– Давай про интерес европейских клубов.

– Нет. Их нет. Ну я так думаю, что нет, потому что ко мне никакие предложения не приходили.

– Я знаю, что был один интерес. В 2017-м.

– «Фиорентина»?

– Да. Ты знал об этом?

– Мне говорили, но уже после этого.

– А на тот момент ты бы согласился уехать?

– Да нет, конечно.

– И не было никогда желания поиграть в Европе?

– Думаю, что это было тогда, когда я поехал за младший год, 2000-й, на турнир [в Италию]. Мы выиграли его. После этого турнира, возможно, заинтересовались. Не знаю. Но тогда, на тот момент, ко мне никто не подошел и не сказал: «Хочешь ли ехать?» Такого разговора не было.

Думаю, это не то, что нужно было клубу. Воспитывать своих ребят и потом, перед тем как попасть в основную команду, их просто продать. Явно не эта цель у клуба была, поэтому я даже не удивлен, что все так получилось. Я даже не знаю, было ли это предложение. Я его не видел.

– «Зенит», это все знают. Тоже предложения не было?

– В России-то может быть такое, что если кто-то интересуется, он тебе позвонит.

Любое предложение, естественно, будет обдумываться. Если предложат 5 миллионов евро...

– В России не перейдешь?

– Думаю, это вопрос цены. Если за меня предложат 50 миллионов [евро], они [«Краснодар»] сами скажут: «Иди». В «Краснодаре», возможно, так не будет, но это логично, по крайней мере. Если тебя сильно хочет какой-то клуб, он предлагает завышенную стоимость, и в клубе, в котором ты находишься, думают: «Ну, так-то можно и продать», – сказал вратарь «Краснодара».

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42 комментария

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Dmitry Orlov
Не "Иди", а скорее "Если хочешь идти - иди".
+28
0
+28
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Dmitry Orlov
Ответ Назар Игорь
Матвей, когда будешь играть на уровне Куртуа, Доннаруммы и Аллисона, тогда и цифра 50 станет реальностью, а пока больше 5 не предложат, увы...
Чего "увы"? Ну не предложат, он будет дальше в Краснодаре играть, и всё.
+24
-5
+19
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Japonskiy Magnitofon
Ответ Dmitry Orlov
Не "Иди", а скорее "Если хочешь идти - иди".
"... Если хочешь забыть - забудь..."
+12
-1
+11
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bestvideox
Если предложат 50 лямов Краснодар даже доставит. До ворот так сказать... 🙂
+11
-1
+10
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Peter Parker
Ответ Никита Самарин
Тем более за того кто: ◾ имеет гражданство РФ; ◾ не играет в еврокубках; ◾ очень средне играет ногами. P.S. ну и с каждом годом Мотя моложе не становится.
Ну ты и заморочился.
+4
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Adjusted
Ответ Назар Игорь
Матвей, когда будешь играть на уровне Куртуа, Доннаруммы и Аллисона, тогда и цифра 50 станет реальностью, а пока больше 5 не предложат, увы...
А он пока что никуда и не идёт.
+4
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+3
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Артем Гладских
хороший вратарь, но ему будет лучше в краснодаре.
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Ранальду с пивком
Краснодар его и за 15-20 отпустить может , если были бы предложения , там Агкацев весьма не плох , заменить сможет
+3
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Вячеслав Пустохин
Верните парня за землю
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Пользователь Имени
Ответ Igbin
Пять матчей на ноль из семи, два пропущенных гола в семи матчах - это деградация?
А прошлый сезон можно вычеркнуть? Или проиграть конкуренцию в концовке сезона так, что первый финал для Краснодара прошел без ещё недавно 200% игрока старта и капитана команды?
Я не спорю, что этот сезон у Матвея складывается лучше, но это и в целом относится ко всему Краснодару, плюс Ивич ставит такой футбол, что надёжная оборона в приоритете, работы у вратаря стало просто меньше
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Назар Игорь
Матвей, когда будешь играть на уровне Куртуа, Доннаруммы и Аллисона, тогда и цифра 50 станет реальностью, а пока больше 5 не предложат, увы...
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Garre Garre
Ответ Dmitry Orlov
Чего "увы"? Ну не предложат, он будет дальше в Краснодаре играть, и всё.
А почему тогда надо говорить про 50млн евро, завышенное эго? Назвал бы 10. Краснодар хороший клуб, но не более
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Fair_Play
Ответ Вячеслав Пустохин
Верните парня за землю
Он вполне адекватно описал ситуацию
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Fair_Play
Ответ Garre Garre
А почему тогда надо говорить про 50млн евро, завышенное эго? Назвал бы 10. Краснодар хороший клуб, но не более
Потому что за 10 его в России никому не отдадут, это же очевидно. И за 15 тоже, и за 20 скорее всего. Галицкий до сих пор человек весьма небедный, клуб в деньгах нужды не испытывает. Поэтому он и назвал такую сумму, которая была бы совершенно сумасшедшей для нашего рынка.
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Kanonir152
Ответ bestvideox
Если предложат 50 лямов Краснодар даже доставит. До ворот так сказать... 🙂
В пупырчатой пленке
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Евгений Цыбулин
Ответ bestvideox
Если предложат 50 лямов Краснодар даже доставит. До ворот так сказать... 🙂
Даже Боули-не настолько глуп)))Если только 50 лямов Узбекских сум разве-тогда норм,верю)))
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Igbin
Ответ Пользователь Имени
Как раз ему давно пора попробовать, в Краснодаре, да и в принципе РПЛ он стал деградировать, а потенциал у него приличный. Сейчас закидают тапками, но в Баварии смотрелся бы как влитой, ещё и игру ногами бы подтянул за полсезона )
Пять матчей на ноль из семи, два пропущенных гола в семи матчах - это деградация?
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Fair_Play
Ответ Ранальду с пивком
Краснодар его и за 15-20 отпустить может , если были бы предложения , там Агкацев весьма не плох , заменить сможет
В Европейский чемп - да, на внутреннем рынке - не думаю.
Скорее в Европу за 10, чем в Зенит за 20, мне кажется.
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Dmitry Orlov
Ответ Назар Игорь
Вот именно -"И всë" Назови российского футболиста который не хотел бы играть за хороший европейский клуб. Матвей не исключение.
Хотеть - очень мало. Надо чтобы
1) Ты был хорошему европейскому клубу вообще интересен
2) Этот европейский клуб был бы готов заплатить за тебя некоторую сумму
3) Твой нынешний клуб был бы готов тебя продать за эту сумму

Если хотя бы один из факторов не сходится - никто никуда не едет, даже если игрок очень хочет. Поэтому из рождённых в 90-е российских футболистов тех, кто перешёл в европейские клубы, вообще очень мало. Хотя наверняка многие хотели бы. По кому-то предложений не было, либо были от клубов, которые борются за выживание, кого-то клуб отказался продавать.
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NickN
Ответ Dmitry Orlov
Ну 24 года для вратаря - вообще не возраст.
Он берет во внимание тот факт, что еврокубковый бан будет продолжаться ближайшие лет 10. К тому моменту Матвею будет уже 34, что для вратаря как бы тоже не особо и возраст, и все же 50 кусков никто не даст
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Dmitry Orlov
Ответ Никита Самарин
Тем более за того кто: ◾ имеет гражданство РФ; ◾ не играет в еврокубках; ◾ очень средне играет ногами. P.S. ну и с каждом годом Мотя моложе не становится.
Ну 24 года для вратаря - вообще не возраст.
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Lavrentiy0602
сменит Кержакова в рамке Зенита
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Барберис
"Краснодар там не до "конца" выразился, в буквальном и переносном смысле.
Выражения "иди" нету в обиходе, среди нормальных людей, это в литературе или в Библии на "иди" всё заканчивается.
Обычно на Руси говорят "иди" куда то" .
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Жаргал Шадапов
Ехай… скажут
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denzel13
Да нет конечно)
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