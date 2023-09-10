Сафонов о месте в сборной России: «Не чувствую, что я вне конкуренции. У меня была плохая весна»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Катара по футболу Виталий Кафанов Краснодар Матвей Сафонов Футбол

Матвей Сафонов высказался о конкуренции на последнем рубеже сборной России.

– На брифинге в начале сбора Виталий Кафанов сказал, что с Катаром точно будет играть Сафонов. Он выделяет вас, несмотря на непростую весну. Приятно, что тренер вратарей вас так выделяет?

– Не слышал об этом. Сам с тренером не разговаривал по этому поводу. Но, естественно, мне важно играть за сборную и буду рад, если получится это сделать.

– Не чувствуете, что вы вне конкуренции?

– Нет, не чувствую. Потому что у меня была плохая весна. Если так продолжить играть, не буду играть в сборной и даже не буду в нее вызываться. Прекрасно это понимаю.

И если меня вызвали и если буду играть, значит, со стороны видно, что я сделал выводы и моя игра поменялась, – сказал вратарь «Краснодара». 

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