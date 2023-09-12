Комик Фил Воронин: «Год назад «Амкал» превосходил 2D по живым мероприятиям – забирал такую аудиторию»

Теги болельщики Амкал Московский Кубок Селебрити 2Drots Winline Медиалига Фил Воронин Медиафутбол

Фил Воронин объяснил, почему у 2Drots сейчас больше фанатов, чем у «Амкала».

– Заметно, что на 2Drots ходят больше, чем на «Амкал». Когда случился момент, что вы начали отставать?

– Федя у меня спрашивает: «Как за год так все изменилось?» Прошел всего год, а такие перемены.

Думаю, год назад было равное [количество болельщиков], возможно, «Амкал» превосходил по живым мероприятиям, потому что у 2Drots их меньше было.

«Амкал» больше играл, соответственно, 2Drots не надо было ездить по городам, организовывать самим матч с «Динамо» на ВТБ. Много вещей «Амкал» успел сделать первым, соответственно, забрать аудиторию таких мероприятий.

2Drots подключились позже, как футбольная команда. И за год... Тут просто: 2Drots выиграли два МФЛ, МКС, обыграли ЦСКА, в Кубке хорошо пошумели.

А «Амкал» в первый раз в Кубке все хорошо было, во втором – достойно, я считаю, а из сверхспортивных результатов выделить нечего», – сказал поплуряный комик и защитник «Амкала».

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