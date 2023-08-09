КДК РФС оштрафовал 2Drots и «Амкал» за нарушения в Кубке России

Теги ФОНБЕТ Кубок России болельщики КДК РФС Сахалин Артур Григорьянц Амкал Знамя Ногинск 2Drots Winline Медиалига Алекс Шибаев Медиафутбол

Медиаклубы выплатят штрафы за нарушения на матчах Фонбет Кубка России.

«Дроты» заплатят 25 тысяч за эпизод с болельщиком, который бросил предмет в глаз голкипера Алекса Шибаева.

«При приветственном подходе к трибуне игроку 2Drots была нанесена травма предметом – пустым флакончиком от вейпа. Предмет был брошен с трибуны B несовершеннолетним болельщиком. Полиция произвела задержание.

Мы рассмотрели материалы дела, протокол судьи, рапорт комиссара по матчу. Было принято следующее решение – за бросание и попадание предмета в игрока оштрафовать 2Drots на 25 тысяч рублей.

И предупредить, что в случае очередного нарушения – к ФК 2Drots будут применены более строгие санкции», – заявил глава КДК Артур Григорьянц.

«Амкал» выплатит 10 тысяч за задержку начала матча с «Красным Знаменем» на 4 минуты по вине «Амкала».

Два из трех медийных клубов вышли в следующий раунд Кубка России. «Родина Медиа» Тарасова вылетела

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