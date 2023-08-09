КДК РФС оштрафовал 2Drots и «Амкал» за нарушения в Кубке России

Медиаклубы выплатят штрафы за нарушения на матчах Фонбет Кубка России.

«Дроты» заплатят 25 тысяч за эпизод с болельщиком, который бросил предмет в глаз голкипера .

«При приветственном подходе к трибуне игроку 2Drots была нанесена травма предметом – пустым флакончиком от вейпа. Предмет был брошен с трибуны B несовершеннолетним болельщиком. Полиция произвела задержание.

Мы рассмотрели материалы дела, протокол судьи, рапорт комиссара по матчу. Было принято следующее решение – за бросание и попадание предмета в игрока оштрафовать 2Drots на 25 тысяч рублей.

И предупредить, что в случае очередного нарушения – к ФК 2Drots будут применены более строгие санкции», – заявил глава КДК Артур Григорьянц.

«Амкал» выплатит 10 тысяч за задержку начала матча с «Красным Знаменем» на 4 минуты по вине « ».

Два из трех медийных клубов вышли в следующий раунд Кубка России. «Родина Медиа» Тарасова вылетела