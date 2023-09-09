Глушаков о матче памяти Цымбаларя: «Жалко, что не довелось поучаствовать. Не буду говорить, почему я не сыграл и кто так решил, сами все понимаете»

Теги Спартак Илья Цымбаларь Денис Глушаков Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Денис Глушаков высказался о матче в память об Илье Цымбаларе.

«Сегодня был важный день для нашего футбола, матч памяти Илья Цымбаларя. Для меня Илья Владимирович – это кумир.

Хочу поздравить Олега Цымбаларя, с которым хорошо знаком. Когда о папе поет весь стадион и сын наносит стартовый удар, это дорогого стоит. Жалко, что мне не довелось поучаствовать в игре, хотя Олег меня приглашал. Не буду говорить, почему я не сыграл и кто так решил. Сами все понимаете. Это и не важно сегодня.

Главное, что матч состоялся, он войдет в историю и память останется. Олег, поздравляю еще раз», – написал экс-футболист «Спартака», а ныне игрок медиафутбольного «БроукБойз».

Фото: телеграм-канал Дениса Глушакова

9 комментариев

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Татьяна Чистова
Никто не огорчился, что ты не сыграл сегодня.
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Лагер
Диспетчер, как мне говорил папа в 90х. Великий игрок! Жаль с Тихоновым в Самару не перебрался
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раскаявшийся жиробас
Боялись, что порвешься, Дениска)
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lovec23
Илья был гением, нестандартное мышление , отличное видение поля . По стилю игры очень напоминал Гути . Красота и фантазия . Довелось увидеть его в качестве тренера в Рязани , вывел команду в первый девизион , но деньги к сожалению кончились .
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Андрей Ткаченко
Да Илья был великим я наблюдал его карьеру после перехода из Черноморца, он был как бы заменой Черенкова мы его очень любили, но Глушаков точно не лишний был бы в составе Спартака, в составе Карьеры он был ведущим игроком в чемпионском составе.
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Romano1985
Помню 1998 год мне Илья подъезжая на икарусе красном фак показал ) я мелкий Машу шарфом крылья ! Долго обиду держал …. Мне 37 … великий человек был , без сарказма ! Просто история … реакция бати , он рядом был только с Чечни приехал года 2-3 назад , видел это ) посмеялись тогда … Илья спасибо за детство . Все это дело было на старом , добром металлурге …
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Уся Ваткин
надо было чехам звонить порешать
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Злобный Конь
Приглашал же Романцев,а не Каррера. О чём Дениска ноет?
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