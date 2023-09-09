Глушаков о матче памяти Цымбаларя: «Жалко, что не довелось поучаствовать. Не буду говорить, почему я не сыграл и кто так решил, сами все понимаете»

Денис Глушаков высказался о матче в память об Илье Цымбаларе.

«Сегодня был важный день для нашего футбола, матч памяти . Для меня Илья Владимирович – это кумир.

Хочу поздравить Олега Цымбаларя, с которым хорошо знаком. Когда о папе поет весь стадион и сын наносит стартовый удар, это дорогого стоит. Жалко, что мне не довелось поучаствовать в игре, хотя Олег меня приглашал. Не буду говорить, почему я не сыграл и кто так решил. Сами все понимаете. Это и не важно сегодня.

Главное, что матч состоялся, он войдет в историю и память останется. Олег, поздравляю еще раз», – написал экс-футболист « », а ныне игрок медиафутбольного « ».

Фото: телеграм-канал Дениса Глушакова