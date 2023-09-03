Глушаков дебютировал за медиафутбольный клуб «БроукБойз» в Медиалиге
Денис Глушаков впервые вышел на поле в 4-м сезоне Winline Медиалиги.
36-летний полузащитник дебютировал в матче 1-го тура МФЛ-4 с «Бей Беги» Георгия Джикии и Александра Соболева. Денис появился на поле после перерыва.
Последним профессиональным клубом Глушакова был «Пари НН», в котором он отыграл вторую часть прошлого сезона. Сейчас Денис близок к переходу в «Торпедо».
В 2022 году Денис провел два матча в Медиалиге в составе Reality.
«БроукБойз» – медиафутбольная команда, которую основали блогер Райзен и бывший журналист «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
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