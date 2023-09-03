Глушаков дебютировал за медиафутбольный клуб «БроукБойз» в Медиалиге

Денис Глушаков впервые вышел на поле в 4-м сезоне Winline Медиалиги.

36-летний полузащитник дебютировал в матче 1-го тура МФЛ-4 с « » Георгия Джикии и Александра Соболева. Денис появился на поле после перерыва.

Последним профессиональным клубом Глушакова был «Пари НН», в котором он отыграл вторую часть прошлого сезона. Сейчас Денис близок к переходу в «Торпедо».

В 2022 году Денис провел два матча в в составе Reality.

« » – медиафутбольная команда, которую основали блогер Райзен и бывший журналист «Чемпионата» Дмитрий Егоров.