Массимо Каррера: «У меня взаимная любовь с фанатами «Спартака». Я испытываю к ним те же чувства, что и они ко мне»

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Массимо Каррера Матч ТВ Футбол

Массимо Каррера высказался о взаимоотношениях с болельщиками «Спартака».

Бывший главный тренер красно-белых принял участие в матче памяти Ильи Цымбаларя. Он возглавлял сборную мира, которая потерпела поражение от команды легенд «Спартака» (1:2). 

– Какие эмоции испытали после возвращения на спартаковский стадион?

– Очень большие эмоции. У меня взаимная любовь с фанатами, я испытываю к болельщикам те же чувства, что и они ко мне, – сказал Каррера

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Назар Игорь
Возможно с Массимо какие-то переговоры ведутся, это был бы лучший вариант для Спартака.
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Жан Поль Бельманда
Если Абаскаля сольют, то лучше Массимо чем любой тренера из рпл (круговорота местного ..авна)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Direct free kick
Из футбольных справочников будущего: "Массимо Каррера - единственный человек во вселенной выигравший трофей с тромбоном и кочергой"
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Павел Ермаков
Ответ Direct free kick
Из футбольных справочников будущего: "Массимо Каррера - единственный человек во вселенной выигравший трофей с тромбоном и кочергой"
Хоть с метлой.Только не трофей,а титул.))Учи матчасть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий