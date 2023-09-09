Массимо Каррера: «У меня взаимная любовь с фанатами «Спартака». Я испытываю к ним те же чувства, что и они ко мне»

Массимо Каррера высказался о взаимоотношениях с болельщиками «Спартака».

Бывший главный тренер красно-белых принял участие в матче памяти Ильи Цымбаларя. Он возглавлял сборную мира, которая потерпела поражение от команды легенд « » (1:2).

– Какие эмоции испытали после возвращения на спартаковский стадион?

– Очень большие эмоции. У меня взаимная любовь с фанатами, я испытываю к болельщикам те же чувства, что и они ко мне, – сказал .

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