Массимо Каррера: «У меня взаимная любовь с фанатами «Спартака». Я испытываю к ним те же чувства, что и они ко мне»
Массимо Каррера высказался о взаимоотношениях с болельщиками «Спартака».
Бывший главный тренер красно-белых принял участие в матче памяти Ильи Цымбаларя. Он возглавлял сборную мира, которая потерпела поражение от команды легенд «Спартака» (1:2).
– Какие эмоции испытали после возвращения на спартаковский стадион?
– Очень большие эмоции. У меня взаимная любовь с фанатами, я испытываю к болельщикам те же чувства, что и они ко мне, – сказал Каррера.
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