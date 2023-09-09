Егоров о форме «Броуков» в цветах флага России: «Нет ничего удивительнее, чем когда мы боимся говорить о своем флаге и о своей стране, у себя в стране»

Дмитрий Егоров высказался о форме «БроукБойз» в цветах флага России.

«Здесь разговор не только о родине, а скорее о том, что Россия при разных политических режимах и при разных системах правления существовала давным-давно. И флаг бело-сине-красный был еще как торговый флаг, например, при Петре, потом он был стал государственным флагом.

Нет ничего удивительнее, чем когда мы боимся говорить о своем флаге и о своей стране, у себя в стране, зная, что могут быть различные ситуации, связанные с политикой. Мы все равно остаемся людьми, которые родились в России, которые родились под этим флагом, хотя я родился под другим флагом, и что уж нам-то точно не стоит его стыдиться.

А у меня все равно есть такое ощущение, что тенденция на отношение к собственному флагу, скорее в негативном ключе. Мы уже проверили в комментариях, в некоторых пабликах эту форму встречают клоунами, что для нашей страны достаточно удивительно, потому что я прекрасно понимаю, что все люди хотели бы, чтобы наши спортсмены выступали на Олимпиаде с нашим флагом.

В общем, это скорее показательная ситуация, которая говорит людям – помните, откуда мы вне зависимости от того, что происходит. Не отстраняйтесь, а пытайтесь в любой ситуации делать страну лучше. От вас все зависит, не от того, кто скажет что-то сверху, от вас. Вы же под этим флагом родились уже. Живите с ним», – заявил президент « » в интервью корреспонденту .ru Ивану Матвееву.