«Он останется в «Эгриси». Но нужно ли ему все это?» Егоров ответил на заявление Уткина

Теги Василий Уткин Эгриси Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Дмитрий Егоров высказался о возможном уходе Василия Уткина из «Эгриси».

Ранее Уткин заявил, что покинет команду, если она не выйдет в плей-офф четвертого сезона Winline Медиалиги.

«Эгриси» – одна из тех команд, где у многих людей нет зарплат. Есть помощь в экстренных ситуациях, есть шанс развиваться, есть возможность высоко установить культурную планку и эту высоту взять.

Но в футболе, как и в медиафутболе побеждают не истории, а деньги. Это факт. Титулы берут самые богатые – «Родина Медиа» и 2Drots. В плей-офф выходят те, кто нанимает и платит: игрокам, тренерам, штабу.

В случае с «Эгриси» красивой истории не будет. Их может спасти только очень слабая группа. А она действительно уникально слабая – и Уткин останется. Но теперь есть сомнения: не устал ли он, нужно ему все это?» – написал президент «БроукБойз».

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2 комментария

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Михаил Опякин
Чисто физически может не смочь уйти
+1
0
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Barsa! bolshe chem klub
он остаётся (с)
0
0
0
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