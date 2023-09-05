«Он останется в «Эгриси». Но нужно ли ему все это?» Егоров ответил на заявление Уткина

Дмитрий Егоров высказался о возможном уходе Василия Уткина из «Эгриси».

Ранее Уткин заявил, что покинет команду, если она не выйдет в плей-офф четвертого сезона Winline Медиалиги.

«Эгриси» – одна из тех команд, где у многих людей нет зарплат. Есть помощь в экстренных ситуациях, есть шанс развиваться, есть возможность высоко установить культурную планку и эту высоту взять.

Но в футболе, как и в медиафутболе побеждают не истории, а деньги. Это факт. Титулы берут самые богатые – «Родина Медиа» и 2Drots. В плей-офф выходят те, кто нанимает и платит: игрокам, тренерам, штабу.

В случае с «Эгриси» красивой истории не будет. Их может спасти только очень слабая группа. А она действительно уникально слабая – и Уткин останется. Но теперь есть сомнения: не устал ли он, нужно ему все это?» – написал президент «БроукБойз».