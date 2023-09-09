«Надо посмотреть, где будет ездить Путин. Чтобы ему там не говорили, что в этом месте можно в футбол сыграть». Игрок 2D Сэмио о матче в доке

Теги ФОНБЕТ Кубок России Владимир Путин «Сэмио» Владислав Семенов 2Drots Winline Медиалига «Кутуз» Сергей Кутузов Олег Вагабонд Медиафутбол

Сэмио пошутил по поводу влияния разъездов Владимира Путина на график игр 2Drots.

Защитник 2Drots стал гостем подкаста партнера по команде Эдамса вместе с Сергеем Кутузовым и Вагабондом.

Футболисты обсуждали график выездов «самураев», которые провели матч Фонбет Кубка России против «Динамо» Киров (2:0) в сухом доке в Мурманской области.

Сэмио: «С командой Первой лиги мы тоже сыграем на выезде?»

Вагабонд: «На Камчатке».

Эдамс: «На вулкане, чтобы поле еще было на склоне».

Сэмио: «Надо просто посмотреть график Путина, где он будет ездить. Чтобы люди там ему не говорили, что в этом месте можно в футбол сыграть. Попросить, чтобы ему там про футбол вообще ничего не говорили».

Президент РФ Владимир Путин в июле этого года посетил поселок Белокаменка в Мурманской области и дал старт отправке первой линии для завода «Арктик СПГ 2». По словам вице-президента РФС Дениса Соловьева, Путину во время визита «говорили про площадь размером в шесть футбольных полей».

В конце августа стало известно, что 2Drots и «Динамо» сыграют в сухом доке, где строилась плавучая платформа.

«Если наверху решили, нельзя ударить в грязь лицом». Я съездил в заполярный док на Кубок России

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7 комментариев

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JENNINGS
Сэмио, Вагабонд, Эдамс
Кто это вообще? Новые покемоны?
+13
-1
+12
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Александр Романов
Ответ Oleg Olegov
Сэмио это по моему тот толстый друг Джеки Чана. Или он Самио(
Сэм - это толстый друг Фродо.
+1
0
+1
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Иван Новиков
Почему дзюдоисту площадь измеряют в футбольных полях, а не в хоккейных коробках?
+1
-1
0
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Газонокосильщик Хави
А если скажет асфальт сквозь здание провести. Так же будет?
0
0
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Архитектор Мендисабаль
Откуда столько иностранцев в любительской команде?
0
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Матвей Суицидин
Ответ Иван Новиков
Почему дзюдоисту площадь измеряют в футбольных полях, а не в хоккейных коробках?
почему не в татами?
0
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