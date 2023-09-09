«Надо посмотреть, где будет ездить Путин. Чтобы ему там не говорили, что в этом месте можно в футбол сыграть». Игрок 2D Сэмио о матче в доке

Сэмио пошутил по поводу влияния разъездов Владимира Путина на график игр 2Drots.

Защитник 2Drots стал гостем подкаста партнера по команде Эдамса вместе с Сергеем Кутузовым и .

Футболисты обсуждали график выездов «самураев», которые провели матч Фонбет Кубка России против «Динамо» Киров (2:0) в сухом доке в Мурманской области.

Сэмио: «С командой Первой лиги мы тоже сыграем на выезде?»

Вагабонд: «На Камчатке».

Эдамс: «На вулкане, чтобы поле еще было на склоне».

Сэмио: «Надо просто посмотреть график Путина, где он будет ездить. Чтобы люди там ему не говорили, что в этом месте можно в футбол сыграть. Попросить, чтобы ему там про футбол вообще ничего не говорили».

Президент РФ Владимир Путин в июле этого года посетил поселок Белокаменка в Мурманской области и дал старт отправке первой линии для завода «Арктик СПГ 2». По словам вице-президента РФС Дениса Соловьева, Путину во время визита «говорили про площадь размером в шесть футбольных полей».

В конце августа стало известно, что 2Drots и «Динамо» сыграют в сухом доке, где строилась плавучая платформа.

«Если наверху решили, нельзя ударить в грязь лицом». Я съездил в заполярный док на Кубок России

2Drots вышли в 1/32 Кубка России. Первыми из медиакоманд



