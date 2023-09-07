Сибскана ответил Мойтону: «5 миллионов рублей и я готов ############!»
Сибскана отреагировал на слова Мойтона.
Руководитель Starmix вызвал на бой капитана «Амкала».
«Три вопроса возникают:
1. Кто это?
2. Какой смысл боя, если у меня «0 шансов», в чем интрига?
3. Этот бедолага заплатил за микрофон?
Опять негодяи пользуются тем, что очки ####### #########. Так и пытаются укусить со всех сторон. Если всякие Максы+100500 очень хотят ########## меня на ринге, пожалуйста: 5 миллионов рублей и я готов ############!» – написал Сибскана.
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