Сибскана ответил Мойтону: «5 миллионов рублей и я готов ############!»

Теги Амкал Андрей Сибскана Winline Медиалига Starmix Медиафутбол

Сибскана отреагировал на слова Мойтона.

Руководитель Starmix вызвал на бой капитана «Амкала».

«Три вопроса возникают:

1. Кто это?

2. Какой смысл боя, если у меня «0 шансов», в чем интрига?

3. Этот бедолага заплатил за микрофон?

Опять негодяи пользуются тем, что очки ####### #########. Так и пытаются укусить со всех сторон. Если всякие Максы+100500 очень хотят ########## меня на ринге, пожалуйста: 5 миллионов рублей и я готов ############!» – написал Сибскана.

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1 комментарий

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Футболшоу
спасибо спортсу!!! офигительная новость.
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