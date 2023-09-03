Сибскана о матче с FC Bus: «Отыграл примерно 14 минут. Нужно время, чтобы поднабрать игровой тонус»
Сибскана высказался после первого матча в 4-м сезоне Winline Медиалиги.
Капитан «Амкала» вышел на поле во 2-м тайме матча с FC Bus (3:2) в 1-м туре МФЛ. Сибыч восстанавливался от травмы и почти полностью пропустил третий сезон.
«Отыграл примерно 14 минут чистого времени. Может, чуть больше. Примерно настолько я сейчас готов. Как себя чувствую? Хорошо. Более-менее уже почти восстановился, но есть такой момент, что нужно игровой тонус почувствовать.
На тренировках-то более-менее себя ощущаю, а здесь выходишь именно в матчи – немножко есть некомфортность. Нужно время, чтобы поднабрать игровой тонус», – рассказал Сибскана в беседе с корреспондентом Sports.ru Иваном Матвеевым.
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