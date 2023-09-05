Сибскана о новой белой форме «Амкала»: «Простой вариант – минимализм. У «Реала» была такая – с фиолетовыми номерами»

Сибскана высказался о новой форме «Амкала» на четвертый сезон Winline Медиалиги.

«Новая белая форма? Это, так сказать, форма не прям с концепцией, как мы обычно любим делать. Это такой простой вариант – минимализм. В этом есть смысл, что белая форма, самый простой цвет и минималистичная.

Но она как запасной вариант идет. У нас есть два комплекта хороших, которые задействованы. А эта на какой-нибудь запасный матчик, когда уже совсем перекличка цветов идет. Третья резервная, но сегодня она была основной.

Нечай говорит, что похожа на форму «Реала»? Да, там есть небольшое пересечение. У «Реала» была в свое время такая форма интересная с фиолетовыми номерами и фамилиями. Есть небольшое сходство, очевидно.

Но по игре, конечно, сегодня было далековато до «Реала». Хотя последние матчи, как они вытаскивают на зубах, на 95-й забивает Беллингем... Наша игра», – рассказал капитан « » в беседе с корреспондентом Sports.ru Иваном Матвеевым.

«Амкал» представил новую форму на МФЛ-4 – белая футболка с фиолетовыми нанесениями