Сибскана о новой белой форме «Амкала»: «Простой вариант – минимализм. У «Реала» была такая – с фиолетовыми номерами»

Теги игровая форма Амкал Нечай Андрей Сибскана Winline Медиалига Медиафутбол

Сибскана высказался о новой форме «Амкала» на четвертый сезон Winline Медиалиги.

«Новая белая форма? Это, так сказать, форма не прям с концепцией, как мы обычно любим делать. Это такой простой вариант – минимализм. В этом есть смысл, что белая форма, самый простой цвет и минималистичная.

Но она как запасной вариант идет. У нас есть два комплекта хороших, которые задействованы. А эта на какой-нибудь запасный матчик, когда уже совсем перекличка цветов идет. Третья резервная, но сегодня она была основной.

Нечай говорит, что похожа на форму «Реала»? Да, там есть небольшое пересечение. У «Реала» была в свое время такая форма интересная с фиолетовыми номерами и фамилиями. Есть небольшое сходство, очевидно.

Но по игре, конечно, сегодня было далековато до «Реала». Хотя последние матчи, как они вытаскивают на зубах, на 95-й забивает Беллингем... Наша игра», – рассказал капитан «Амкала» в беседе с корреспондентом Sports.ru Иваном Матвеевым.

«Амкал» представил новую форму на МФЛ-4 – белая футболка с фиолетовыми нанесениями

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий