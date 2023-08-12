«Можно Кутуза наказать: достать ремешок и настучать ему по жопе за всю его #####». Некит 2Drots о жеребьевке

Теги 2Drots Winline Медиалига ФК Деньги ФК 10 Никита «Персона года» Панасюк Дружина Чисто Питер Медиафутбол

Президент 2Drots Некит высказался о жеребьевке 4-го сезона Winline Медиалиги.

«Надеюсь, то, зачем брали «Чисто Питер» сбудется, и мы сыграем на «Газпром Арене», придет много болельщиков.

Можно «Деньгам» за прошлый сезон отомстить. Можно Кутуза наказать: достать ремешок и настучать ему по жопе за всю его #####.

Ну, а «Дружине» поможем подняться в рейтинге медийной активности. Они наконец-то почувствуют, что такое цифры и интерес к матчу», – рассказал Некит в интервью корреспонденту Sports.ru Михаилу Грибанову.

Напомним, 2Drots попали в группу D вместе с ФК «10», «Дружиной» и ФК «Деньги». Еще один участник группы определится в стыковых матчах «Чисто Питер» – Nikifikini.

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