Кутуз назвал Корша самым бесячим персонажем в 2Drots

Сергей Кутузов назвал самого бесячего персонажа в 2Drots.

«Кто самый бесячий в 2Drots? Корш. Я с ним не так близко знаком. Он все-таки приезжал, пара игр, пара тренировок.

Мне не нравится его поведение, он очень много ###### [разговаривает] на камеру, кидает подписчиков на призы.

Даже последняя история с Азаматом (Мусагалиевым, президентом ФК «10» – Sports.ru), когда он сказал, что он ему позвонил и пригласил. И по игровым качествам он мне не очень импонирует. Он больше про игру на себя, про финты.

Я все-таки человек старой школы, финты не умею делать. Отдайте мне на пустые – я забью», – сказал форвард ФК «10».