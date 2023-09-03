«Амкал» представил новый комплект формы на МФЛ-4 – белая футболка с фиолетовыми нанесениями

Теги игровая форма стиль Амкал Герман Эль Класико Winline Медиалига Jogel Медиафутбол

«Амкал» презентовал новую форму на четвертый сезон Winline Медиалиги.

Комплект состоит из белой футболки и черных шорт. На обратной стороне майки фамилия или прозвище и номер нанесены фиолетовым цветом. Также на номер добавлен логотип команды.

«Парни сегодня на игру выскочат в белой форме. Так сказать, начинаем Медиалигу «с чистого листа». Она будет резервной на те случаи, когда по причине одинаковых цветов с соперником нам будет нужно как-то отличаться.

После МФЛ игроки смогут либо разыграть эту форму у себя в соцсетях, либо раздать на трибуны», – написал президент клуба Герман.

Сегодня «Амкал» сыграет с FC Bus в 1-м туре Медиалиги. Матч пройдет в Одинцове на стадионе «Центральный», начало – в 14:30.

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1 комментарий

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Аривидерчи
Чаще форму меняют ,чем побеждают
+3
0
+3
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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