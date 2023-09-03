«Амкал» представил новый комплект формы на МФЛ-4 – белая футболка с фиолетовыми нанесениями

«Амкал» презентовал новую форму на четвертый сезон Winline Медиалиги.

Комплект состоит из белой футболки и черных шорт. На обратной стороне майки фамилия или прозвище и номер нанесены фиолетовым цветом. Также на номер добавлен логотип команды.

«Парни сегодня на игру выскочат в белой форме. Так сказать, начинаем «с чистого листа». Она будет резервной на те случаи, когда по причине одинаковых цветов с соперником нам будет нужно как-то отличаться.

После МФЛ игроки смогут либо разыграть эту форму у себя в соцсетях, либо раздать на трибуны», – написал президент клуба Герман.

Сегодня « » сыграет с FC Bus в 1-м туре Медиалиги. Матч пройдет в Одинцове на стадионе «Центральный», начало – в 14:30.