Экс-игрок «Амкала» Нечай о названии клуба: «Короткое, запоминающееся. С отсылками на картавость Германа и словом «кал», означающим несерьезность проекта»

Теги ФОНБЕТ Кубок России Текстильщик Амкал Нечай Winline Медиалига Медиафутбол

Экс-защитник «Амкала» Нечай рассказал, как придумывали название клуба.

«В чате «Амкала» Герман закинул мысль: давайте, накидывайте варианты названия. У нас не было задачи быть серьезным или необычным, просто в команде была такая атмосфера, что все друг друга смешили, креативили. Каждый хотел каждого рассмешить или вдохновить.

Помню, что кто-то продвигал серьезный вариант – «Ютуб Юнайтед». Но он не особенно пользовался популярностью. Кажется, основным конкурентом был ФК «Игрочишки». Еще помню ФК «Всех» – мы ржали от того, как это будет звучать. Условно: «Спартак» играет против «Всех». 

Когда я закинул название «Амкал», все воодушевились, вдохновились и сказали, что это клевый вариант. Звучало коротко и ясно, запоминающееся. И «Амкар» тогда как раз погиб. В том периоде начали помирать команды, смерть каждой была серьезным инфоповодом. Было много шуток про Небесную лигу.

У нас не то чтобы кто-то болел за «Амкар» или был из Перми. Просто все умещалось в одно название – короткое, понятное, запоминающееся. При этом с отсылками на картавость Германа и словом «кал», которое означает несерьезность проекта. Мы сразу заявляем, что мы не какие-то блогеры, которые пришли покорять, обыгрывать. Мы понимали свой уровень и об этом уровне говорили в названии.

Не думаю, что нейминг медиафутбольного клуба должен отличаться от профессионального. Должно быть какое-то короткое запоминающееся слово, которое легко вспомнить: «А че там? За «Амкал» играешь? Я вот слышал – «Амкал», – рассказал Нечай.

Сегодня «Амкал» сыграет во втором раунде Пути регионов Фонбет Кубка России против ивановского «Текстильщика». Начало матча – в 19:00 (мск).

«Амкал» – почему такое название? Его обожают в «Амкаре», но ненавидят в комментариях на Sports.ru

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JENNINGS
Последние 2 слова в заголовке - ключевые во всей этой теме и медиафутболе в целом
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дурачок
Спалтак - отсыл на картавость Федуна и на несерьезность его отношений с Заремой. Спал просто так.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Spaten
Как корабль назовёшь так он и поплывёт
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fisher40
назвали бы "Говно" - и несерьёзно, и смешно (нет)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Afonia1
Ответ Spaten
Как корабль назовёшь так он и поплывёт
Зато не потонет
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий