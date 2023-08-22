Экс-игрок «Амкала» Нечай о названии клуба: «Короткое, запоминающееся. С отсылками на картавость Германа и словом «кал», означающим несерьезность проекта»

Экс-защитник «Амкала» Нечай рассказал, как придумывали название клуба.

«В чате « » Герман закинул мысль: давайте, накидывайте варианты названия. У нас не было задачи быть серьезным или необычным, просто в команде была такая атмосфера, что все друг друга смешили, креативили. Каждый хотел каждого рассмешить или вдохновить.

Помню, что кто-то продвигал серьезный вариант – «Ютуб Юнайтед». Но он не особенно пользовался популярностью. Кажется, основным конкурентом был ФК «Игрочишки». Еще помню ФК «Всех» – мы ржали от того, как это будет звучать. Условно: «Спартак» играет против «Всех».

Когда я закинул название «Амкал», все воодушевились, вдохновились и сказали, что это клевый вариант. Звучало коротко и ясно, запоминающееся. И «Амкар» тогда как раз погиб. В том периоде начали помирать команды, смерть каждой была серьезным инфоповодом. Было много шуток про Небесную лигу.

У нас не то чтобы кто-то болел за «Амкар» или был из Перми. Просто все умещалось в одно название – короткое, понятное, запоминающееся. При этом с отсылками на картавость Германа и словом «кал», которое означает несерьезность проекта. Мы сразу заявляем, что мы не какие-то блогеры, которые пришли покорять, обыгрывать. Мы понимали свой уровень и об этом уровне говорили в названии.

Не думаю, что нейминг медиафутбольного клуба должен отличаться от профессионального. Должно быть какое-то короткое запоминающееся слово, которое легко вспомнить: «А че там? За «Амкал» играешь? Я вот слышал – «Амкал», – рассказал Нечай.

Сегодня «Амкал» сыграет во втором раунде Пути регионов Фонбет Кубка России против ивановского «Текстильщика». Начало матча – в 19:00 (мск).

«Амкал» – почему такое название? Его обожают в «Амкаре», но ненавидят в комментариях на Sports.ru