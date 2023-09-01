«Прививка медиафутбола профессиональному футболу полезна». Минин о матче Кубка в сухом доке

Теги ФОНБЕТ Кубок России Вторая лига Б Sports.ru Динамо Киров 2Drots Станислав Минин Winline Медиалига Вторая лига А Медиафутбол

Станислав Минин высказался о предстоящем матче Фонбет Кубка России в сухом доке.

«Не думаю, что это принципиально – море, док. Речь же идет об объекте, собранном с нуля. Это само по себе – история, приключение.

Мне интересно, что из этого получится, как это будет выглядеть, как будут себя чувствовать команды. Вопрос был в болельщиках – поначалу казалось, что это просто будет матч для ТВ-картинки. Теперь сделают трибуны, в Кирове, насколько я понимаю, будет фан-зона. У РФС есть турнир, который он хочет продать и подать привлекательно, сделать что-то новое. Для «Динамо» – возможность привлечь к себе внимание, для «дротов» – коллаб, потому что их медийный ресурс (а не ресурс профессионального клуба) здесь тоже используется.

Мне кажется, что прививка медиафутбола профессиональному футболу полезна, и особенно это касается команд Второй лиги. Им показывают: не обязательно быть «Спартаком» и «Зенитом», чтобы о тебе говорили. И не обязательно даже уходить в медийку. Все возможности интернета перед тобой, пользуйся, продвигай себя, свои истории. Футбол низших лиг и медиафутбол – улица с двусторонним движением. Вот и сейчас – новое сближение, которое обернули в упаковку квеста, челленджа.

В FIFA есть режим 5 на 5, не помню, как он называется. Там команды играют на пляже, на площади в Риме, в фавелах, в гараже. Вот и док – такой же режим. Стадион-фантом – такой же режим. «Дроты», медийные команды как будто возвращаются к корням.

Мне кажется, что «дротам» привычнее менять обстановку, чем «Кирову». Но «Киров» точно получает больше, чем теряет», – рассказал комментатор Winline Медиалиги и «Матч ТВ» в беседе с корреспондентом Sports.ru Степаном Кашинцевым.

Мнение Дениса Пузырева: матч Кубка пройдет не на плавучей станции, а в бетонном доке в 40 км от моря. И это никому не нужно

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9 комментариев

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Aleksey Yashin
На стадионах-фантомах должны играть команды из Небесной лиги
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Oleg Olegov
Да полезно это будет только букмекерам, чё вы рассказываете, товарищ Минин?
Для Кирова это может быть полезно только тем,что они могут получить какие-то бонусы от букмекеров. У Кирова болельщиков станет больше чтоли из-за этого матча? Или денег вдруг станет больше от того, что он пройдёт в Мурманской области? Сто тысяч школьников на них посмотрит типа и тысяча бюджетников? Какие плюсы?
Никаких, тупо медиашляпа с букмекерами опять лезут в нормальный футбол со своими заднеприводными идеями, основанными на заработке и привлечении школьников в лудоманию.
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.ru
мне аналогия с ложкой дёгтя в бочке мёда больше нравится...
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Crow
Все правильно: прививки делают от болезней, а медиафутбол - та еще зараза!
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Serzhique
Как прививка от бешенства?
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Ole Gunor
Образный медиа футбол может быть применим в тех странах лиги которых имеют такое разнообразие как футбола так и звезд внутри, не говоря уже о национальной сборной, как на закуску. Там да, где болельщик видел все или многое, ему захочется разнообразить свой досуг чем то подобным.
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Рокко Сиффредди
лучше бы в этой заполярной пиар-акции провели товарняк между теми, кому это по статусу положено - зенитом и любым его газовым бастардом.
а так одних фанатов лишили домашнего матча, а других - нового выезда.
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