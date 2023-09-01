«Прививка медиафутбола профессиональному футболу полезна». Минин о матче Кубка в сухом доке

Станислав Минин высказался о предстоящем матче Фонбет Кубка России в сухом доке.

«Не думаю, что это принципиально – море, док. Речь же идет об объекте, собранном с нуля. Это само по себе – история, приключение.

Мне интересно, что из этого получится, как это будет выглядеть, как будут себя чувствовать команды. Вопрос был в болельщиках – поначалу казалось, что это просто будет матч для ТВ-картинки. Теперь сделают трибуны, в Кирове, насколько я понимаю, будет фан-зона. У РФС есть турнир, который он хочет продать и подать привлекательно, сделать что-то новое. Для «Динамо» – возможность привлечь к себе внимание, для «дротов» – коллаб, потому что их медийный ресурс (а не ресурс профессионального клуба) здесь тоже используется.

Мне кажется, что прививка медиафутбола профессиональному футболу полезна, и особенно это касается команд Второй лиги. Им показывают: не обязательно быть «Спартаком» и «Зенитом», чтобы о тебе говорили. И не обязательно даже уходить в медийку. Все возможности интернета перед тобой, пользуйся, продвигай себя, свои истории. Футбол низших лиг и медиафутбол – улица с двусторонним движением. Вот и сейчас – новое сближение, которое обернули в упаковку квеста, челленджа.

В FIFA есть режим 5 на 5, не помню, как он называется. Там команды играют на пляже, на площади в Риме, в фавелах, в гараже. Вот и док – такой же режим. Стадион-фантом – такой же режим. «Дроты», медийные команды как будто возвращаются к корням.

Мне кажется, что «дротам» привычнее менять обстановку, чем «Кирову». Но «Киров» точно получает больше, чем теряет», – рассказал комментатор и «Матч ТВ» в беседе с корреспондентом Sports.ru Степаном Кашинцевым.

Мнение Дениса Пузырева: матч Кубка пройдет не на плавучей станции, а в бетонном доке в 40 км от моря. И это никому не нужно