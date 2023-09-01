«Вся страна обсуждает не матч «Спартака», а кировского «Динамо» с 2Drots. Сюрреализм? Нет! Игру посмотрят миллионы». Терешин о матче Кубка в сухом доке

Теги ФОНБЕТ Кубок России РФС болельщики Вторая лига Б Динамо Киров стадионы 2Drots Медиафутбол

В РФС рассказали о плюсах проведения игры «Динамо» Киров – 2Drots в сухом доке.

Матч 3-го раунда Пути регионов Фонбет Кубка России пройдет 4 сентября в Белокаменке на футбольном поле, которое было уложено в сухом доке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений.

«За эти пару-тройку дней кубковый матч 3-го раунда Пути регионов между клубом Второй лиги и любителями обсуждает вся страна. Обсуждает не матч московского «Спартака», а кировского «Динамо» с 2Drots. Сюрреализм? Нет! Это значит, есть две хорошие новости. Новость первая: футбол в регионах жив, и он по-прежнему интересен миллионам. Новость вторая: Кубок страны развивается в правильном направлении. Запросы на поездку в Белокаменку в РФС посыпались от новостников всех федеральных каналов. Для кировского клуба – это прямая дорога к развитию – к активациям, региональному спонсорству, популяризации игроков и спортшколы, для 2Drots – это расширение воронки внимания аудитории, новый эксклюзивный контент, конверсия. Дальнейшая капитализация бренда. Если сложить 2 и 2, чуть подумав, станет очевидным, что история с матчем в Мурманской области – это мощное промо и для турнира, и для клубов, и для всего футбола, каким бы никогда не стал матч в Кирове. 

Предыдущие матчи медиакоманд в Кубке показали достаточно средние доли по тв-аудитории, да и суммарная посещаемость пяти встреч с участием медиакоманд в Пути регионов составила всего 10965 человек со средним показателем – в 2193 человека. В реестре сертифицированных стадионов вместимость домашнего стадиона кировского «Динамо» – 550 человек. В Белокаменке мы установим трибуны большей вместимости, организуем шаттлы из Мурманска для местных болельщиков, в Кирове проведем фан-зону, трофи-тур и телемост. Часть местных болел уже собралась пробивать заполярный выезд, решаем с их логистикой. Уже сейчас очевидно, что матч соберет в разы больше аудитории, чем это было в Муроме или в самом Кирове.

<...> Мысль Сереги Биги про выставочные матчи кампании «Футбол повсюду», закрепленная в регламенте, весьма здравая. Но взять ответственность, построить поле в 20-метровом котловане, где неделю назад плескалась вода Ледовитого океана, поднять чартер для клубов, собрать раздевалки и трибуны, организовать логистику, трансферы, отели, пресс-тур для сми, сделать прямой эфир на федералке, телемост – это работа другого уровня и масштаба. Только поэтому этот матч посмотрят даже не сотни тысяч, а миллионы людей», – написал директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин.

Матч Кубка пройдет не на плавучей станции, а в бетонном доке в 40 км от моря. И это никому не нужно

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76 комментариев

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Алексей Ненахов
Вся страна ??? Я кроме как на спортс вообще об этих играх не слышу
+263
-4
+259
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Рашпель793
Вся страна - это фаны этих дротсов и проплаченные авторы спортса?
+142
-4
+138
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faustaz
Из этих странных слов я знаю только Спартак и Сюрреализм.
+107
-5
+102
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the80dream
Ответ Алексей Ненахов
Вся страна ??? Я кроме как на спортс вообще об этих играх не слышу
А если бы не спортс, то и мы бы не знали и было бы не плохо
+86
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+85
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укротитель троллей
что за бред сумасшедшего ?
+39
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serb2010
Ответ faustaz
Из этих странных слов я знаю только Спартак и Сюрреализм.
Они и взаимосвязаны зачастую))
+35
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+30
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Алексей Ненахов
Ответ the80dream
А если бы не спортс, то и мы бы не знали и было бы не плохо
Мы нет а « вся страна» да , у них завтра трудовые будни начинаются , теперь не до футбола
+22
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+21
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Бродяга-симпатяга
Прям таки вся? От скромности этот задрот явно не умрет
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Spartakus1984
Кто обсуждает?????????????
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Balt
Ваша эта "вся страна обсуждает" сегодня в школу возвращается до мая с передышками на короткие зимние и весенние каникулы.
+9
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Groznyi2024
Они в офисе просто живут и для них Москва-Сити - вся страна
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Доктор*
Ответ Spartakus1984
Кто обсуждает?????????????
Написяно же: ВСЯ СТРАНА!
Если вы не обсуждаете, значит вы либо не часть этой страны либо вообще часть другой страны.
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Andreich18
это он по просмотрам в Ютубе делает выводы?
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Доктор*
Что-то где-то подобное я то ли слышал то ли видел...
Ах да. В "12 стульев" про межпланетный шахматный турнир в Нью-Васюках.
Ну в сравнении с проведением матча каких-то заdrotов Ильф и Петров уныло курят в сторонке.
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Один живой
люди в своей реальности живут...военкомат это изменит
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карабашка
У вас там какая-то своя страна.В нашей никто вообще не в курсе.
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semyonsemyonych
Только поэтому этот матч посмотрят даже не сотни тысяч, а миллионы людей

Да что там миллионы... Миллиарды!
Все обсуждают очень странный перенос матча в заполярье и сочувствуют Кирову, а на дротов большинству фиолетово.
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Ковид 07.10.52
Теперь пустые траты преподносят. как успех..
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Александр Абхалимов
10 школьников = миллионы? Очередной сказочник
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WelcomeBackPURE
Какой матч то хоть ?
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Владимир Шокуров
Какая страна то хоть? Интересно жа
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RWMen
Вот она параллельная реальность у некоторых людей, он либо упоротый и живет в своем вымышленном мирке, либо сознательно занимается пропагандой медиа лиги, рассказывая всем сказки. Какие миллионы, Васян? Кто вообще вас смотрит, кроме вовлеченных в вашу искусственную лигу?)
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okkervil
Вся страна? О чём это он, хотелось бы знать? Откуда всплывают эти идиоты?
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Spaten
Кто обсуждает? Всю неделю на работе сотрудница собирается с семьей на Зенит, у неё дебют с фан айди))
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Bartez1986
из оперы, что вся страна следила за супермегагиперсерией против белорусов. и в ожидании новой серии обсуждает сей футбол
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