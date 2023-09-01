«Вся страна обсуждает не матч «Спартака», а кировского «Динамо» с 2Drots. Сюрреализм? Нет! Игру посмотрят миллионы». Терешин о матче Кубка в сухом доке

В РФС рассказали о плюсах проведения игры «Динамо» Киров – 2Drots в сухом доке.

Матч 3-го раунда Пути регионов Фонбет Кубка России пройдет 4 сентября в Белокаменке на футбольном поле, которое было уложено в сухом доке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений.

«За эти пару-тройку дней кубковый матч 3-го раунда Пути регионов между клубом Второй лиги и любителями обсуждает вся страна. Обсуждает не матч московского « », а кировского «Динамо» с 2Drots. Сюрреализм? Нет! Это значит, есть две хорошие новости. Новость первая: футбол в регионах жив, и он по-прежнему интересен миллионам. Новость вторая: страны развивается в правильном направлении. Запросы на поездку в Белокаменку в РФС посыпались от новостников всех федеральных каналов. Для кировского клуба – это прямая дорога к развитию – к активациям, региональному спонсорству, популяризации игроков и спортшколы, для 2Drots – это расширение воронки внимания аудитории, новый эксклюзивный контент, конверсия. Дальнейшая капитализация бренда. Если сложить 2 и 2, чуть подумав, станет очевидным, что история с матчем в Мурманской области – это мощное промо и для турнира, и для клубов, и для всего футбола, каким бы никогда не стал матч в Кирове.

Предыдущие матчи медиакоманд в Кубке показали достаточно средние доли по тв-аудитории, да и суммарная посещаемость пяти встреч с участием медиакоманд в Пути регионов составила всего 10965 человек со средним показателем – в 2193 человека. В реестре сертифицированных стадионов вместимость домашнего стадиона кировского «Динамо» – 550 человек. В Белокаменке мы установим трибуны большей вместимости, организуем шаттлы из Мурманска для местных болельщиков, в Кирове проведем фан-зону, трофи-тур и телемост. Часть местных болел уже собралась пробивать заполярный выезд, решаем с их логистикой. Уже сейчас очевидно, что матч соберет в разы больше аудитории, чем это было в Муроме или в самом Кирове.

<...> Мысль Сереги Биги про выставочные матчи кампании «Футбол повсюду», закрепленная в регламенте, весьма здравая. Но взять ответственность, построить поле в 20-метровом котловане, где неделю назад плескалась вода Ледовитого океана, поднять чартер для клубов, собрать раздевалки и трибуны, организовать логистику, трансферы, отели, пресс-тур для сми, сделать прямой эфир на федералке, телемост – это работа другого уровня и масштаба. Только поэтому этот матч посмотрят даже не сотни тысяч, а миллионы людей», – написал директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин.

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