Билеты на игру «Динамо» Киров – 2Drots в сухом доке продают по паспортным данным. Из Мурманска организуют трансфер

Открылась продажа билетов на игру Фонбет Кубка России «Динамо» Киров – 2Drots.

Первую партию билетов раскупили за несколько минут. Цена билетов – 300 рублей. Детей до 14 лет пустят только в сопровождении взрослых.

Билеты продаются по паспортным данным (ФИО, серия/номер, дата выдачи). Организаторы запрашивают их в связи с тем, что игра пройдет на закрытом объекте с контрольно-пропускным режимом.

Как сообщалось ранее, к матчу готовят трибуны на 750 зрителей. Из Мурманска для болельщиков организуют трансфер.

Матч пройдет 4 сентября в поселке Белокаменка в Мурманской области на специально подготовленном поле в сухом доке. Начало – в 14:00 (мск).

Мнение Дениса Пузырева: матч Кубка пройдет не на плавучей станции, а в бетонном доке в 40 км от моря