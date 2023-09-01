Билеты на игру «Динамо» Киров – 2Drots в сухом доке продают по паспортным данным. Из Мурманска организуют трансфер

Теги ФОНБЕТ Кубок России болельщики Вторая лига Б Динамо Киров 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Открылась продажа билетов на игру Фонбет Кубка России «Динамо» Киров – 2Drots.

Первую партию билетов раскупили за несколько минут. Цена билетов – 300 рублей. Детей до 14 лет пустят только в сопровождении взрослых.

Билеты продаются по паспортным данным (ФИО, серия/номер, дата выдачи). Организаторы запрашивают их в связи с тем, что игра пройдет на закрытом объекте с контрольно-пропускным режимом.

Как сообщалось ранее, к матчу готовят трибуны на 750 зрителей. Из Мурманска для болельщиков организуют трансфер.

Матч пройдет 4 сентября в поселке Белокаменка в Мурманской области на специально подготовленном поле в сухом доке. Начало – в 14:00 (мск).

Мнение Дениса Пузырева: матч Кубка пройдет не на плавучей станции, а в бетонном доке в 40 км от моря

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11 комментариев

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lovkac
А чего ж не фанайди?
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-2
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Сергей Ефимов
Может стоит организовать трансфер для болельщиков из Кирова? А не из Мурманска…
+6
0
+6
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Сибирский литовец
А на мясокомбинате будут играть ? Чтобы атмосферно было : туши свиные на крюках висят , мясники в окровавленных фартуках с тесаками , холодильные камеры …
+5
0
+5
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Трент Резнор
Должны болельщикам приплачивать за это зрелище, а не наоборот
+6
-4
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Lyelik
Нормально так вятские обабки засветились в прессе..
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Сибирский литовец
Ответ Магомед Саид Амирханов
Быстро прочитал Динамо Киев -2drotc и удивился 🤣
Скоро будет
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