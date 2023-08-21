«Флексить на таких, как Радимов? Это как Эверест перешагнуть. Нам нужно спуститься с небес». Райзен о споре тренера с Ослоновским
Райзен не согласен с Владиславом Ослоновским в его споре с Владиславом Радимовым.
«К Слону очень хорошо отношусь, но тут он не прав. Как бы я ни флексил на большой футбол, нужно понимать, что это спорт высоких достижений.
Это люди, которые играли в Лиге чемпионов, зарабатывали тучу денег. Флексить на них? Это как Эверест перешагнуть – не получится. Нам нужно немного спуститься с небес. Медиафутбол – это развлечение.
Спорить с ними? Тут не выиграешь. Хотя кому-то может показаться, что Слон прав», – сказал президент «БроукБойз».
Радимов ответил игроку 2Drots Ослоновскому: «У него медаль за победу в Медиалиге, у меня – золото ЧР и победа в Кубке УЕФА»
Хавбек 2Drots Ослоновский – Радимову: «Про культуру и этику слышать от вас – парадокс. Все еще увидят настоящего Радимова»
или пофлекшу?
Очень хорошо - веригуд
Туча денег - а лот оф мани
Не выиграешь - ноу вин
Флексить – значит выпендриваться, хвастаться. Здесь имеется ввиду связь однокоренных английских слов «flex» и «flexible», последнее из которых переводит как «гибкий». Поэтому если человек демонстрирует, например, гибкость своего тела или накаченность фигуры, он «флексит», то есть привлекает к себе внимание.
Спортс, не всем нравится школота у админки. Пусть флексят где-нибудь на медузе. А то слишком кринжово, порой даже до крипотни.
Кстати, Радимов, как бумер, к этому точно никакого отношения не имеет.