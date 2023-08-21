«Флексить на таких, как Радимов? Это как Эверест перешагнуть. Нам нужно спуститься с небес». Райзен о споре тренера с Ослоновским

Теги Владислав Радимов «Слон» Владислав Ослоновский 2Drots Winline Медиалига БроукБойз «Райзен» Артем Кузьмин Чисто Питер Медиафутбол

Райзен не согласен с Владиславом Ослоновским в его споре с Владиславом Радимовым.

«К Слону очень хорошо отношусь, но тут он не прав. Как бы я ни флексил на большой футбол, нужно понимать, что это спорт высоких достижений.

Это люди, которые играли в Лиге чемпионов, зарабатывали тучу денег. Флексить на них? Это как Эверест перешагнуть – не получится. Нам нужно немного спуститься с небес. Медиафутбол – это развлечение.

Спорить с ними? Тут не выиграешь. Хотя кому-то может показаться, что Слон прав», – сказал президент «БроукБойз».

Радимов ответил игроку 2Drots Ослоновскому: «У него медаль за победу в Медиалиге, у меня – золото ЧР и победа в Кубке УЕФА»

Хавбек 2Drots Ослоновский – Радимову: «Про культуру и этику слышать от вас – парадокс. Все еще увидят настоящего Радимова»

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17 комментариев

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gangstarr
Знал бы этот альтернативно одаренный , что значит на самом деле слово флексить
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+15
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Glukinho
пойду пофлексю помогу
или пофлекшу?
+5
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+5
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Roman_ello
Ответ gangstarr
Знал бы этот альтернативно одаренный , что значит на самом деле слово флексить
Я не знаю ни что оно на самом деле значит, ни какой другой смысл😅
+5
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Не уверен!!
Обидно, что у персонажа такие не большие познания и он знает только слово "флексить ", а можно было сказать ещё круче и заменить следующие слова :
Очень хорошо - веригуд
Туча денег - а лот оф мани
Не выиграешь - ноу вин
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savik-A.M.
Ответ Glukinho
пойду пофлексю помогу или пофлекшу?
только видео не снимай и в нет не выкладывай )
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фкт92
Ответ gangstarr
Знал бы этот альтернативно одаренный , что значит на самом деле слово флексить
Вполне можно использовать в данном контексте
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Pok_Toholo
Чтобы не покидать страницу как я.

Флексить – значит выпендриваться, хвастаться. Здесь имеется ввиду связь однокоренных английских слов «flex» и «flexible», последнее из которых переводит как «гибкий». Поэтому если человек демонстрирует, например, гибкость своего тела или накаченность фигуры, он «флексит», то есть привлекает к себе внимание.
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el ruso guapo
Какие же там дурачки, в целом! Как можно на полном серьёзе сравнивать пивную лигу с рпл? Какие бы ни были профи это профи. А если у тебя инста с 50к подписчиками это ещё не значит, что ты хорошо играешь в футбол.
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Крыжовник Анатолий
Когда уже можно будет из ленты новостей вычёркивать определённые темы...
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romanisti89
просто интересно глянуть статистику отписок от спортса с появлением на сайте этого дцпшного явления под названием медиалиге. Ладно ещё просто новости публиковали о ней, но теперь каждый пердёж с местным жаргоном публикуют
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Клирик
А группа еврейских альпинистов обошла Эверест)))
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Евгений Шазиев
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Что за набор непонятных слов? Кто все эти люди?
Спортс, не всем нравится школота у админки. Пусть флексят где-нибудь на медузе. А то слишком кринжово, порой даже до крипотни.

Кстати, Радимов, как бумер, к этому точно никакого отношения не имеет.
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Сибирский литовец
Слон флексит .
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Мерген Морозов
флексить райзен что это герои Теккен чтоли
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M755 RUS
А что значит флексить? Есть хоть варианты ответов? :)
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Матвей Суицидин
Ответ gangstarr
Знал бы этот альтернативно одаренный , что значит на самом деле слово флексить
просвяти, пожалуйста. вообще первый раз это слышу, но о чем речь примерно понял
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