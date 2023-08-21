«Флексить на таких, как Радимов? Это как Эверест перешагнуть. Нам нужно спуститься с небес». Райзен о споре тренера с Ослоновским

Райзен не согласен с Владиславом Ослоновским в его споре с Владиславом Радимовым.

«К Слону очень хорошо отношусь, но тут он не прав. Как бы я ни флексил на большой футбол, нужно понимать, что это спорт высоких достижений.

Это люди, которые играли в Лиге чемпионов, зарабатывали тучу денег. Флексить на них? Это как Эверест перешагнуть – не получится. Нам нужно немного спуститься с небес. Медиафутбол – это развлечение.

Спорить с ними? Тут не выиграешь. Хотя кому-то может показаться, что Слон прав», – сказал президент «БроукБойз».

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