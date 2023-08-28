Марцел Личка: «Скорее всего, матч «Динамо» с 2Drots пройдет в октябре»

Марцел Личка рассказал, когда должен пройти товарищеский матч «Динамо» – 2Drots.

«Когда «Динамо» будет играть с 2Drots? Я не знаю. Сказали же, что выборы будут. Думаю, что матч будет в октябре, во время паузы РПЛ.

Как договорятся – посмотрим. Я думаю, что матча с 2Drots в сентябре не будет. Скорее всего, игра пройдет в октябре уже», – сказал главный тренер «Динамо».

2Drots одержали победу над «БроукБойз» (2:1) в финале МКС-2023 и получили возможность сыграть против «Динамо».

Марцел Личка: «Я поддерживаю 2Drots, респектую им. Я не против сыграть с ними»