Нападающий «Народной Команды» Крап: «У меня есть много мечт, которые уже исполнены, но единственная еще нет – поиграть в ромбике «Спартака»

Теги Спартак Winline Медиалига Даниил Крапивников Народная Команда Медиафутбол

Арендованный «Народной Командой» Крап мечтает сыграть за «Спартак».

«В идеальной форме сейчас нахожусь. Прошел сборы. Уже с нетерпением хочу выйти с ромбиком на груди.

Вообще, у меня есть много мечт, которые уже исполнены, но единственная еще нет – поиграть в ромбике «Спартака». Я думаю, если показать в «Народной» хороший уровень, можно выйти в реальном «Спартаке». Это одна из целей. Я стал намного ближе к ней.

Своей игрой я попытаюсь доказать и исполнить свою мечту», – рассказал новичок «Народной Команды» в клубном сериале о себе.

«Народная Команда» – медиафутбольная команда болельщиков «Спартака».

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1 комментарий

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Владимир Молявин
Мечтать не вредно.
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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