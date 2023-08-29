Нападающий «Народной Команды» Крап: «У меня есть много мечт, которые уже исполнены, но единственная еще нет – поиграть в ромбике «Спартака»

Арендованный «Народной Командой» Крап мечтает сыграть за «Спартак».

«В идеальной форме сейчас нахожусь. Прошел сборы. Уже с нетерпением хочу выйти с ромбиком на груди.

Вообще, у меня есть много мечт, которые уже исполнены, но единственная еще нет – поиграть в ромбике «Спартака». Я думаю, если показать в «Народной» хороший уровень, можно выйти в реальном «Спартаке». Это одна из целей. Я стал намного ближе к ней.

Своей игрой я попытаюсь доказать и исполнить свою мечту», – рассказал новичок «Народной Команды» в клубном сериале о себе.

«Народная Команда» – медиафутбольная команда болельщиков «Спартака».