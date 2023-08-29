Крап о том, каким станет после аренды: «Я буду более дисциплинированным. Это 100%»

Теги Winline Медиалига Даниил Крапивников Народная Команда Медиафутбол

Крап рассказал, каким будет после аренды в «Народную Команду».

– Каким ты видишь себя через четыре месяца аренды?

– Во-первых, я буду более дисциплинированным. Это 100%

Второе – более сильным, третье – более счастливым. Можно одним словом сказать – повзрослею. Я чувствую эту трансформацию в себе. Это идеальный период, чтобы все поменять в лучшую сторону.

– Почему, чтобы стать взрослее и дисциплинированнее, тебе нужен переход в другую команду?

– Это выход из зоны комфорта. Когда человек выходит из зоны комфорта, он начинает прогрессировать. Например, когда у меня было все хорошо, я был в зоне комфорта. Тяжело снимать видео какие-то. Можешь чиллить. А когда что-то тревожит, начинаешь отдаваться, а в замен получаешь добро, за что ты работаешь.

– Ты готов работать?

– Да! 100%, – рассказал новичок «Народной Команды» в клубном сериале о себе.

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