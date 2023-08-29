Стронг о Крапе: «Я бы не хотел его видеть изначально в «Народной Команде»

Иван Стронг был скептически настроен на переход Крапа в «Народной Команды».

«Я бы не хотел его видеть изначально в « », потому что весь третий сезон был под впечатлением от конфузов, которые происходили с Крапом. В том числе – это клубы и алкоголь.

Можно, конечно, ежедневно лещей раздавать, но это не наши методы. Мы пришли сюда играть в футбол. Мы уже много с кем пообщались, в том числе и с Майком (хавбеком «Народной Команды» и братом , – Sports).

Одно предупреждение и, я думаю, можно объяснять. Значит, тогда он не подходит нам», – рассказал форвард «Народной Команды» в клубном сериале о Крапе.