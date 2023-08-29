Стронг о Крапе: «Я бы не хотел его видеть изначально в «Народной Команде»

Теги Winline Медиалига Даниил Крапивников Народная Команда Иван Стронг Медиафутбол

Иван Стронг был скептически настроен на переход Крапа в «Народной Команды».

«Я бы не хотел его видеть изначально в «Народной Команде», потому что весь третий сезон был под впечатлением от конфузов, которые происходили с Крапом. В том числе  – это клубы и алкоголь. 

Можно, конечно, ежедневно лещей раздавать, но это не наши методы. Мы пришли сюда играть в футбол. Мы уже много с кем пообщались, в том числе и с Майком (хавбеком «Народной Команды» и братом Крапа, – Sports).

Одно предупреждение и, я думаю, можно объяснять. Значит, тогда он не подходит нам», – рассказал форвард «Народной Команды» в клубном сериале о Крапе.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий