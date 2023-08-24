Крап о переходе в «Народную Команду»: «Для меня это вызов. Шанс показать, что я готов меняться!»

Крап обратился к фанатам 2Drots после трансфера в «Народную Команду».

«Я ушел в аренду за игровой практикой. Для меня это вызов. Шанс показать вам, что я готов меняться! Показать всем, что я могу неплохо играть в футбол. Сейчас эти перемены пойдут на пользу всем. Я наберусь уверенности, почувствую себя футболистом и буду стараться следить за дисциплиной.

Когда ты не играешь… Это сложно объяснить, что происходит внутри. От этого я попадаю во все неприятные ситуации. Что бы я ни делал на тренировках, мне не дадут шанса. Я вернусь из аренды 100% другим, как человеком, так и футболистом», – написал новичок « ».

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