40-летний Жирков попал в заявку медиафутбольного клуба Fight Nights на сезон Медиалиги
Юрий Жирков внесен в заявку Fight Nights на Winline Медиалигу.
40-летний защитник получил в команде 18-й игровой номер.
Последним клубом в профессиональной карьере Жиркова были «Химки», которые он покинул весной 2022-го.
Также Жирков выступал за ЦСКА, «Челси», «Анжи», «Динамо» и «Зенит». Юрий провел 104 матча за сборную России и забил 2 гола.
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