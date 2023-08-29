40-летний Жирков попал в заявку медиафутбольного клуба Fight Nights на сезон Медиалиги

Юрий Жирков внесен в заявку Fight Nights на Winline Медиалигу.

40-летний защитник получил в команде 18-й игровой номер.

Последним клубом в профессиональной карьере Жиркова были «Химки», которые он покинул весной 2022-го.

Также Жирков выступал за ЦСКА, «Челси», «Анжи», «Динамо» и «Зенит». Юрий провел 104 матча за сборную России и забил 2 гола.

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