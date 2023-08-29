40-летний Жирков попал в заявку медиафутбольного клуба Fight Nights на сезон Медиалиги

Теги Зенит Юрий Жирков премьер-лига Россия Сборная России по футболу Winline Медиалига Fight Nights Медиафутбол

Юрий Жирков внесен в заявку Fight Nights на Winline Медиалигу.

40-летний защитник получил в команде 18-й игровой номер.

Последним клубом в профессиональной карьере Жиркова были «Химки», которые он покинул весной 2022-го.

Также Жирков выступал за ЦСКА, «Челси», «Анжи», «Динамо» и «Зенит». Юрий провел 104 матча за сборную России и забил 2 гола.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Борис Громов
молодой парень, все впереди
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
wadwill13
Легенда!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Молявин
Удачи, Юра!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
lovkac
Попробует пробиться в большой футбик, респект!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Давид Кочинян
Все верно, легенда бразильского джиу-джитсу 🥋
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Юра Ковтун
Борцуха Магомед Жиркоев.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий