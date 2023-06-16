Юрий Жирков: «2008-й – лучший год в истории российского футбола»

Теги Зенит Юрий Жирков премьер-лига Россия Сборная России по футболу Футбол

Юрий Жирков считает 2008-й лучшим годом в истории футбола.

– Какое лучшее ваше воспоминание о 2008-м?

– Думаю, это лучший год в истории российского футбола: «Зенит» выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок, сборная России добилась успехов на Евро.

Приятно, когда все это вспоминают, – сказал экс-футболист сборной России.

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67 комментариев

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HI MARS
И Билан победил,и Путя ушёл.Казалось прекрасное впереди…
+144
-36
+108
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Royal Watcher
Да в принципе один из лучших по тому что Россия показала за рубежом: Евро, Хоккей, Евровидение…
+57
-2
+55
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Dr.aydar
Ответ HI MARS
И Билан победил,и Путя ушёл.Казалось прекрасное впереди…
Никуда он не уходил, просто в тени был.
+26
-1
+25
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Михо
Да, в 2008 было так круто и все радовались, большинство хорошо зарабатывали, отдыхали за границей, мне было 40 лет, самый расцвет, кому сейчас 30 и он думает что уже старый, поверьте, это не так) казалось дальше все будет только лучше….
+23
0
+23
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Oleg Olegov
Верните мне мой 2008-ой!
+23
-3
+20
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AmanEsen
Ответ Рэд Уайт
а вам американцам какая разница кто в россии ушел?
А тебе какая разница что думают американцы?
+31
-11
+20
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0:4 на спотифай камп ноу
Ответ Сергей К
Вспоминать это очень приятно. Безусловно. Но рассказывая об этом своим детям, ловлю себя на мысли, что выгляжу как "условный" Ловчев. 15 лет прошло! Для меня это как Мексика 86...
Блин реально, как же мы постарели☹️
+11
0
+11
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Сергей К
Вспоминать это очень приятно. Безусловно.
Но рассказывая об этом своим детям, ловлю себя на мысли, что выгляжу как "условный" Ловчев.
15 лет прошло!
Для меня это как Мексика 86...
+12
-1
+11
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Антонио Мартынов
Этот год один из лучших в жизни у многих в стране) все отлично в экономике, везде подъем, люди больше зарабатывают, живут завтрашним днем и такой повсеместный успех в спорте. Чемпионат Европы и Кубок Уефа....
+10
0
+10
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Илья Ганин
Финал Лиги чемпионов у нас ещё был, и какой..
+10
0
+10
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Swerige78
2008 год вообще был божественным для России. Я помню фильм Бекманбетова «Особо опасен» собрал 350 млн долларов и стал самым кассовым фильмом в мире. А еще Дима Билан выиграл Евровидение..
+12
-2
+10
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Сергей К
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Блин реально, как же мы постарели☹️
Ещё нет. Вся жизнь впереди! )
+5
0
+5
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Максим Крыжовников
Ответ Oleg Olegov
Верните мне мой 2008-ой!
Ни кто и не когда, не вернëтся в 2008
+6
-2
+4
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Тюменский медвежонок
лето 2008 пожалуй одно из лучших в жизни
+4
0
+4
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0:4 на спотифай камп ноу
Ответ Екн Лор
Евровидение ни разу не престижный конкурс
Это тты так решил
+9
-5
+4
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Birdman NBA
К сожалению, ни кто никогда не вернётся в 2008
+5
-2
+3
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Трент Резнор
Базара нет, Валентиныч. Это было великолепно.
+3
0
+3
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Екн Лор
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Это тты так решил
Нет, это объективно так. Кто-то может назвать без Гугла 3 последних победителя Евровидения?
+7
-4
+3
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Александр Колосов
Ответ HI MARS
И Билан победил,и Путя ушёл.Казалось прекрасное впереди…
А еще выиграли евробаскет и ЧМ по хоккею
+2
0
+2
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Antoniom
Ответ Михо
Да, в 2008 было так круто и все радовались, большинство хорошо зарабатывали, отдыхали за границей, мне было 40 лет, самый расцвет, кому сейчас 30 и он думает что уже старый, поверьте, это не так) казалось дальше все будет только лучше….
Страна росла и развивалась с 2000 по 2008. А потом медленно пошли вниз. И по сегодняшний день идем)
+3
-1
+2
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Зойч
Ответ Royal Watcher
Да в принципе один из лучших по тому что Россия показала за рубежом: Евро, Хоккей, Евровидение…
Вас от Евровидения не тошнит?
+2
0
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гель кристины
2008 в целом лучший год в истории России. Дальше по наклонной
+5
-3
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Зойч
Ответ Swerige78
2008 год вообще был божественным для России. Я помню фильм Бекманбетова «Особо опасен» собрал 350 млн долларов и стал самым кассовым фильмом в мире. А еще Дима Билан выиграл Евровидение..
Далось Вам это Евровидение. Такая гнусь
+4
-2
+2
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Kazbek Ilyassovskiy
Хорошее время было, первый курс)
+2
0
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ZAPA
Юра- просто капитан
+1
0
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