Юрий Жирков: «2008-й – лучший год в истории российского футбола»

Юрий Жирков считает 2008-й лучшим годом в истории футбола.

– Какое лучшее ваше воспоминание о 2008-м?

– Думаю, это лучший год в истории российского футбола: «Зенит» выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок, сборная России добилась успехов на Евро.

Приятно, когда все это вспоминают, – сказал экс-футболист сборной России.