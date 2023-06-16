Юрий Жирков: «2008-й – лучший год в истории российского футбола»
Юрий Жирков считает 2008-й лучшим годом в истории футбола.
– Какое лучшее ваше воспоминание о 2008-м?
– Думаю, это лучший год в истории российского футбола: «Зенит» выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок, сборная России добилась успехов на Евро.
Приятно, когда все это вспоминают, – сказал экс-футболист сборной России.
Но рассказывая об этом своим детям, ловлю себя на мысли, что выгляжу как "условный" Ловчев.
15 лет прошло!
Для меня это как Мексика 86...