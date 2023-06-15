Жирков будет учиться на тренера: «Сначала нужно получить лицензию, а потом уже думать о дальнейших планах»

Юрий Жирков заявил, что планирует учиться на тренера.

«Позвонили из , буду обучаться, наверное, на тренера. В августе начнется, я думаю, что могу принять участие в обучении, но не знаю. Но планирую принять участие.

Сначала нужно получить лицензию, а потом уже думать о дальнейших планах», – сказал экс-игрок сборной России.