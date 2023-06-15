Жирков будет учиться на тренера: «Сначала нужно получить лицензию, а потом уже думать о дальнейших планах»

Теги ЦСКА Зенит Юрий Жирков премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС ТАСС Футбол

Юрий Жирков заявил, что планирует учиться на тренера.

«Позвонили из РФС, буду обучаться, наверное, на тренера. В августе начнется, я думаю, что могу принять участие в обучении, но не знаю. Но планирую принять участие.

Сначала нужно получить лицензию, а потом уже думать о дальнейших планах», – сказал экс-игрок сборной России.

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22 комментария

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Сергей
Юра, ты же 30 лет в футболе, зачем тебе лицензия? Можно ведь просто всякую шнягу журналистам по телефону рассказывать
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melowchi
«Сначала нужно получить лицензию, а потом уже думать о дальнейших планах»
"Хе-х, подержи мою чарку с мёдом" - подумал Мостовой
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Владимир Молявин
Удачи, Юра!!!
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ОФутболе ТВ
Ну не знаю, главный тренер из него вряд ли будет, он ведь тихий, замкнутый сам по себе, но игру понимает хорошо. Может если ассистентом тренера, тогда может что получится
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Буручага
Всегда было интересно как обучают на тренеров? Причем матерых футболистов. И "обучают"люди по большей части весьма далекие от футбола. И за приличные деньги.
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Любовь Мелехова
Ответ Ярый ненавистник
Будет играющим тренером?
Вряд ли, когда человек ни в чем не уверен: -’не знаю’, ’но планирую’, ’а потом буду думать о планах’.
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Andrew Petrov
удачи Юрию и успехов на новом уровне!!
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Контрольный выстрел
Из Жиркова тренер не получится.
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Двестик Двестик
Ответ Буручага
Всегда было интересно как обучают на тренеров? Причем матерых футболистов. И "обучают"люди по большей части весьма далекие от футбола. И за приличные деньги.
Везде примерно одинаково.
Погружают в физиологию, изучают макроциклы и микроциклы. Знакомят со стандартными план-конспектами тренировок, позволяющими коллективу достигать пика формы на определенных отрезках и в определенный день на этих отрезках.

Изучают преимущества и недостатки модных схем. Перед этим рассказывают об эволюции схем, объясняя какие и почему ушли в прошлое, получив противоядие.

Помимо схем, рассказывают как эти схемы доходчиво довести до коллектива и как доводить не надо. Именно в такие моменты будущий тренер и бывший игрок иногда восклицает, так вот почему мой тренер делал вот так.

Наверняка уделяют время и психологии, как коллективной, так и индивидуальной.

В целом игрок, имеющий достаточно крепкую базу, систематизирует её, раскладывает по полочкам накопленные знания и получает новые, взглянув на тренировочный процесс с другой стороны.

Это только кажется, что такие курсы не нужны.
Можете при случае почитать про итальянскую школу Коверчано. Там все эти процессы откатаны монументально.
https://www.sports.ru/amp/post/2843149/
Преподавательский состав обходится без элитных тренеров. Но элитных тренеров как-то готовит 🤓
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Кокич
Да пора бы уже, Юрий Валентинович.
Мостовой уж куда моложе, а уже учится на тренера.
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Спартак Уокер
Пойдёт за Мостовым
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Рашпель793
Всмысле получить лицензию? А без бумажки слабо?
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Сергей Жарковский
Вот, и у Мостового появился однокашник! Юра удачи!👏
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Моутиньо оформляет 40
На переводчика перспективнее было бы
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Кино Музыка
Таинственные перспективы. Игрок был умный.
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a2wai
Юрий Валентинович будет хорошим дополнением в любой тренерский штаб.

Хороший помощник из него точно будет, а если захочет главным - на это будет интересно посмотреть.
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Влад Ким
Юре все по колено. Если даже знает как звучит "бразильский" язык))
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JENNINGS
И никаких «Я 20 лет играл в футбол, почему я должен учиться?!»
Удачи, Юра!
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Илья Ворошилов
Удачи деду
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