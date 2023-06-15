Жирков будет учиться на тренера: «Сначала нужно получить лицензию, а потом уже думать о дальнейших планах»
Юрий Жирков заявил, что планирует учиться на тренера.
«Позвонили из РФС, буду обучаться, наверное, на тренера. В августе начнется, я думаю, что могу принять участие в обучении, но не знаю. Но планирую принять участие.
Сначала нужно получить лицензию, а потом уже думать о дальнейших планах», – сказал экс-игрок сборной России.
"Хе-х, подержи мою чарку с мёдом" - подумал Мостовой
Погружают в физиологию, изучают макроциклы и микроциклы. Знакомят со стандартными план-конспектами тренировок, позволяющими коллективу достигать пика формы на определенных отрезках и в определенный день на этих отрезках.
Изучают преимущества и недостатки модных схем. Перед этим рассказывают об эволюции схем, объясняя какие и почему ушли в прошлое, получив противоядие.
Помимо схем, рассказывают как эти схемы доходчиво довести до коллектива и как доводить не надо. Именно в такие моменты будущий тренер и бывший игрок иногда восклицает, так вот почему мой тренер делал вот так.
Наверняка уделяют время и психологии, как коллективной, так и индивидуальной.
В целом игрок, имеющий достаточно крепкую базу, систематизирует её, раскладывает по полочкам накопленные знания и получает новые, взглянув на тренировочный процесс с другой стороны.
Это только кажется, что такие курсы не нужны.
Можете при случае почитать про итальянскую школу Коверчано. Там все эти процессы откатаны монументально.
https://www.sports.ru/amp/post/2843149/
Преподавательский состав обходится без элитных тренеров. Но элитных тренеров как-то готовит 🤓
Мостовой уж куда моложе, а уже учится на тренера.
Хороший помощник из него точно будет, а если захочет главным - на это будет интересно посмотреть.
Удачи, Юра!