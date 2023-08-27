Рахимов покинул «Амкал». Он сам принял решение об уходе

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«Амкал» объявил об уходе Алишера Рахимова.

«Алишер Рахимов сегодня принял решение покинуть команду.

Наш клуб придерживается регламента лиги и не собирается его отпускать в другую команду-участницу медийной футбольной лиги без достигнутых договоренностей с нашим руководством», – сообщили в телеграм-канале клуба.

21-летний полузащитник из Таджикистана присоединился к «Амкалу» в конце декабря 2022 года, куда перешел из Tamo Junto. В составе «Амкала» Рахимов участвовал в 3-м сезоне Winline Медиалиги, МКС-2023 и Кубке России.

Недавно Алишер получил вызов в олимпийскую сборную Таджикистана.

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