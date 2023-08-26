«Динамо» Киров о матче с 2Drots: «Перенос в Белокаменку или другой город невозможен. Мы настаиваем, чтобы игра прошла в Кирове»

«Динамо» Киров отреагировало на информацию о переносе игры с 2Drots.

Сегодня появилась информация, что матч 1/64 финала Фонбет Кубка России «Динамо» – 2D может пройти на плавучей станции «Арктик СПГ 2».

«Какой перенос в Мурманск или еще куда-то? В Кирове тоже следят за играми 2Drots и тоже хотят их видеть здесь, а не на берегах Баренцева моря!

Перенос матча 2Drots – «Динамо» Киров из Кирова в Белокаменку или какой-либо другой город невозможен.

Невозможен, потому что прошла жеребьевка. И что-то измениться не может.

Мы настаиваем, чтобы этот матч прошел в Кирове», – заявили в « ».

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку