«Динамо» Киров о матче с 2Drots: «Перенос в Белокаменку или другой город невозможен. Мы настаиваем, чтобы игра прошла в Кирове»
«Динамо» Киров отреагировало на информацию о переносе игры с 2Drots.
Сегодня появилась информация, что матч 1/64 финала Фонбет Кубка России «Динамо» – 2D может пройти на плавучей станции «Арктик СПГ 2».
«Какой перенос в Мурманск или еще куда-то? В Кирове тоже следят за играми 2Drots и тоже хотят их видеть здесь, а не на берегах Баренцева моря!
Перенос матча 2Drots – «Динамо» Киров из Кирова в Белокаменку или какой-либо другой город невозможен.
Невозможен, потому что прошла жеребьевка. И что-то измениться не может.
Мы настаиваем, чтобы этот матч прошел в Кирове», – заявили в «Динамо».
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Я думаю, что они сами не так уж и рады будут лететь в Мурманск )
Но РФС решило показать, что в футбол можно играть и так.