«Динамо» Киров о матче с 2Drots: «Перенос в Белокаменку или другой город невозможен. Мы настаиваем, чтобы игра прошла в Кирове»

Теги ФОНБЕТ Кубок России Вторая лига Б Динамо Киров стадионы 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

«Динамо» Киров отреагировало на информацию о переносе игры с 2Drots.

Сегодня появилась информация, что матч 1/64 финала Фонбет Кубка России «Динамо» – 2D может пройти на плавучей станции «Арктик СПГ 2».

«Какой перенос в Мурманск или еще куда-то? В Кирове тоже следят за играми 2Drots и тоже хотят их видеть здесь, а не на берегах Баренцева моря!

Перенос матча 2Drots – «Динамо» Киров из Кирова в Белокаменку или какой-либо другой город невозможен.

Невозможен, потому что прошла жеребьевка. И что-то измениться не может.

Мы настаиваем, чтобы этот матч прошел в Кирове», – заявили в «Динамо».

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3 комментария

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bellyashe
Ответ dreamstep
Правильно делают, нечего под блогеров прогибаться, свои болельщики тоже есть. Если б блогеры были хозяевами тогда пожалуйста, а так в Кирове тоже хотят кубковый матч.
при чем тут блогеры?) инициатива явно не от них исходит
+7
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+6
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dreamstep
Правильно делают, нечего под блогеров прогибаться, свои болельщики тоже есть. Если б блогеры были хозяевами тогда пожалуйста, а так в Кирове тоже хотят кубковый матч.
+3
-3
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Кирилл
Ответ dreamstep
Правильно делают, нечего под блогеров прогибаться, свои болельщики тоже есть. Если б блогеры были хозяевами тогда пожалуйста, а так в Кирове тоже хотят кубковый матч.
Думаете, Дроты выбрали в качестве проведения матча плавучую станцию и стали пробивать этот вариант ?)

Я думаю, что они сами не так уж и рады будут лететь в Мурманск )
Но РФС решило показать, что в футбол можно играть и так.
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