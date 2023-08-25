«Не стыдно приходить в эфир центрального канала и говорить, что ты не готов?» Егоров ответил на слова Шалимова про 2Drots

Дмитрий Егоров ответил на слова Игоря Шалимова о 2Drots.

«Игорь Шалимов был большим футболистом. Потом он тренировал «Химки», «Урал», «Ахмат». Сейчас он эксперт на телевидении, в том числе обсуждающий матч 2Drots в Кубке России.

Он говорит, что такой футбол его не привлекает, он это не смотрит и смотреть не будет. Сразу возникает вопрос: не стыдно приходить в эфир центрального канала и говорить, что ты не готов?

Это же неуважение к зрителям. Или прежние заслуги дают индульгенцию выглядеть глупо? А он выглядит глупо, при этом представляя большой футбол.

Шалимова можно уважать, но он делает все, чтобы его не уважали. Что же так корежит от этого футбола? Как же так, Игорь Михайлович?

Может быть стоит перестать смотреть на Серию А, а стоит изучить своих? Может быть стоит пойти тренером в Медиалигу и доказать, что вы будете успешнее чем Кузнецов?» – сказал президент «БроукБойз».

Медиафутбольная команда во втором раунде Фонбет Кубка России одержала в гостях победу над «Муромом» (3:1), а в первом раунде выбила «Сахалин» (2:0).

В следующем раунде 2Drots встретятся с «Динамо» Киров.