«Не стыдно приходить в эфир центрального канала и говорить, что ты не готов?» Егоров ответил на слова Шалимова про 2Drots
Дмитрий Егоров ответил на слова Игоря Шалимова о 2Drots.
«Игорь Шалимов был большим футболистом. Потом он тренировал «Химки», «Урал», «Ахмат». Сейчас он эксперт на телевидении, в том числе обсуждающий матч 2Drots в Кубке России.
Он говорит, что такой футбол его не привлекает, он это не смотрит и смотреть не будет. Сразу возникает вопрос: не стыдно приходить в эфир центрального канала и говорить, что ты не готов?
Это же неуважение к зрителям. Или прежние заслуги дают индульгенцию выглядеть глупо? А он выглядит глупо, при этом представляя большой футбол.
Шалимова можно уважать, но он делает все, чтобы его не уважали. Что же так корежит от этого футбола? Как же так, Игорь Михайлович?
Может быть стоит перестать смотреть на Серию А, а стоит изучить своих? Может быть стоит пойти тренером в Медиалигу и доказать, что вы будете успешнее чем Кузнецов?» – сказал президент «БроукБойз».
Медиафутбольная команда во втором раунде Фонбет Кубка России одержала в гостях победу над «Муромом» (3:1), а в первом раунде выбила «Сахалин» (2:0).
В следующем раунде 2Drots встретятся с «Динамо» Киров.
Матч тв лучше бы детский футбол (аля первенство областей) транслировал, там и эмоции не поддельные, и ребята играют от души. А это фигня не для любителей футбола, а для не сформированых детей, которые как вороны на блестящее, итог уже виден, во дворах не финты и удары звёзд тренеруют, а причёсками, и понтами увлекаются, за место игры, скоро будут делать перерывы на по правление макияжа с этой лигой
Ещё стыдиться не знать медиафутбол.
Много шума из НИЧЕГО.
Лучше любители без понтов, правда.
Это как когда тебе прилагают дорогое вино и «портвейн 777»… выбор очевиден…
И каких таких своих изучать?
И от этой гнусности им уже никогда не отмыться.
То, что их постоянно публикуют и светят по ТВ, говорит только о низости и продажности этого самого ТВ. А назначение одного из них главным тренером сборной страны считаю плевком не только памяти Садырина, но и в весь российский футбол. Даже не плевком, а харкотиной.