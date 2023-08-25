«Не стыдно приходить в эфир центрального канала и говорить, что ты не готов?» Егоров ответил на слова Шалимова про 2Drots

Теги ФОНБЕТ Кубок России Игорь Шалимов Динамо Киров Муром 2Drots Дмитрий Егоров Winline Медиалига Медиафутбол

Дмитрий Егоров ответил на слова Игоря Шалимова о 2Drots.

«Игорь Шалимов был большим футболистом. Потом он тренировал «Химки», «Урал», «Ахмат». Сейчас он эксперт на телевидении, в том числе обсуждающий матч 2Drots в Кубке России.

Он говорит, что такой футбол его не привлекает, он это не смотрит и смотреть не будет. Сразу возникает вопрос: не стыдно приходить в эфир центрального канала и говорить, что ты не готов?

Это же неуважение к зрителям. Или прежние заслуги дают индульгенцию выглядеть глупо? А он выглядит глупо, при этом представляя большой футбол.

Шалимова можно уважать, но он делает все, чтобы его не уважали. Что же так корежит от этого футбола? Как же так, Игорь Михайлович?

Может быть стоит перестать смотреть на Серию А, а стоит изучить своих? Может быть стоит пойти тренером в Медиалигу и доказать, что вы будете успешнее чем Кузнецов?» – сказал президент «БроукБойз».

Медиафутбольная команда во втором раунде Фонбет Кубка России одержала в гостях победу над «Муромом» (3:1), а в первом раунде выбила «Сахалин» (2:0).

В следующем раунде 2Drots встретятся с «Динамо» Киров.

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
xoms
Респект Шалимову, всё верно, зачем смотреть на тех кто думает о прическах, и понтах. Любительский футбол это рубиловка, порой со своими правилами, на то он любительский, но в нём дух игры, а не мажористость.
Матч тв лучше бы детский футбол (аля первенство областей) транслировал, там и эмоции не поддельные, и ребята играют от души. А это фигня не для любителей футбола, а для не сформированых детей, которые как вороны на блестящее, итог уже виден, во дворах не финты и удары звёзд тренеруют, а причёсками, и понтами увлекаются, за место игры, скоро будут делать перерывы на по правление макияжа с этой лигой
+20
-4
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Матвей Суицидин
моральный камертон нашелся)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Fintt
Блииин....
Ещё стыдиться не знать медиафутбол.
Много шума из НИЧЕГО.
Лучше любители без понтов, правда.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
olander
Шалимова приличные люди не уважают с осени 1993-го
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ilovethisgame77
Дима, ты дебил))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dimamak10
Неуважение к каким зрителям ? Зрители тудротса смотрят ютуб твитч и тикток
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Balt
Насчёт уважения к Шалимову это спорный вопрос. После письма 14 он ни разу не давал повода к уважению своей персоны. Как игрок был неплох, в Интере попылил, но как человек проявил себя в своё время очень погано.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MstAndreev
Люди, продвигающие в эфир диалоги "сосисамсоси", учат вести эфир. Забавно)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bobby Shmonka
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фил Федотов
«Может быть стоит перестать смотреть на Серию А , а стоит изучить своих?»

Это как когда тебе прилагают дорогое вино и «портвейн 777»… выбор очевиден…

И каких таких своих изучать?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Орлов
Зачем смотреть как какие-то люди плохо играют в футбол?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Серебряков
Не зарывайтесь, Штирлиц! )) что этот егоров о себе возомнил ))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
damondiamond
ооо, топите баню, чел говорит, мол ты че свою Серию А смотришь? иди к нам в медиалигу, попробуй в дворовом футболе потренировать иксди
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Взвешенный вомбат Китая
Подскажите, а этот Дмитрий что ест обычно?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Balt
Чтобы изучить своих можно и вторую лигу с первой смотреть. Есть выбор - делаешь свой выбор и Егоров не в праве упрекать кого-то в том что не нравится кому-то то от чего он сам фанатеет. Егоров, кто не в курсе тот ещё прожектор медиалиги - говорил что мол, весь российский футбол изменится и станет Медиалигой (https://www.sports.ru/mediafootball/1115348530-dmitrij-egorov-rossijskij-futbol-obyazatelno-izmenitsya-on-stanet-medi.html). Фанат тот ещё.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Честный контроль
А точнее не уважение Шалимов получил с ноября 1993 года. Как и Карпин с Мостовым!
И от этой гнусности им уже никогда не отмыться.
То, что их постоянно публикуют и светят по ТВ, говорит только о низости и продажности этого самого ТВ. А назначение одного из них главным тренером сборной страны считаю плевком не только памяти Садырина, но и в весь российский футбол. Даже не плевком, а харкотиной.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий