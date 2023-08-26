2Drots и «Динамо» Киров могут в Мурманске провести матч 1/64 финала Фонбет Кубка России
Кубковый матч «Динамо» Киров – 2Drots могут перенести в другой город.
По информации телеграм-канала «Влажный футбол», игра 1/64 финала Пути регионов Фонбет Кубка России состоится в Мурманске.
Ориентировочная дата проведения матча – 4-5 сентября.
Ранее официально было подтверждено, что «Динамо» будет хозяином в предстоящем матче. Домашние игры команда проводит на стадионе «ВятСШОР» в Кирове.
Расстояние от Кирова до Мурманска – чуть более двух тысяч километров.
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