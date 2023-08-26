2Drots и «Динамо» Киров могут в Мурманске провести матч 1/64 финала Фонбет Кубка России

Теги ФОНБЕТ Кубок России Вторая лига Б Динамо Киров стадионы 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Кубковый матч «Динамо» Киров – 2Drots могут перенести в другой город.

По информации телеграм-канала «Влажный футбол», игра 1/64 финала Пути регионов Фонбет Кубка России состоится в Мурманске.

Ориентировочная дата проведения матча – 4-5 сентября.

Ранее официально было подтверждено, что «Динамо» будет хозяином в предстоящем матче. Домашние игры команда проводит на стадионе «ВятСШОР» в Кирове.

Расстояние от Кирова до Мурманска – чуть более двух тысяч километров.

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7 комментариев

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Groznyi2024
Удачи Кирову
+8
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Balt
Почему в Мурманске? Хоть пояснили бы.
+3
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Spaten
Замурим задротов!)
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Николай Корягин
Зачем?
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Кирилл
Странно, конечно, что не в Петропавловск-Камчатский перенесут такой матч..
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arspurs9
Удачи 2Д. Не смотрю медиафутбол, но чем дольше они в кубке, тем больше горит у местных душнил)
+7
-7
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Александр Чижов
Удачи кирову вятка души
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