«Аленичев так и не ответил. СМС Тихонову осталось без ответа, скоро месяц будет». Мусагалиев об общении с ветеранами «Спартака»

Азамат Мусагалиев рассказал, что Андрей Тихонов отсавил его сообщение без ответа.

– Была информация, что вы предлагали возглавить ФК «10».

– Да, я обращался к Спартаку Артуровичу. Мы с ним лично знакомы. Прекрасно понимаю его отказ, потому что он занят своей личной профессиональной карьерой. Желаю ему только успехов. Он мне очень импонирует. Дай Бог, чтобы у него все получилось.

– С кем еще из представителей профессионального футбола пересекались?

– У меня был очень приятный телефонный разговор с . К сожалению, мне так и не ответил . Та же ситуация с : у нас была какая-то переписка, а мое последнее СМС осталось без ответа, скоро уже месяц будет. Иногда удивляюсь такой форме общения.

Я привык к тому, что, если не хочу общаться с человеком, никогда не оставлю его без ответа. Скажу: «Прости, не готов обсуждать что-то. Давай поставим это на паузу». Егор Титов откровенно мне сказал, что не может. Остальные просто не вышли на связь. Как-то обозначились, а потом куда-то исчезли, – рассказал комик и президент медиафутбольного клуба «10».