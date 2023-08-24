«Аленичев так и не ответил. СМС Тихонову осталось без ответа, скоро месяц будет». Мусагалиев об общении с ветеранами «Спартака»

Теги Спартак Егор Титов Андрей Тихонов Спартак Гогниев Дмитрий Аленичев Winline Медиалига ФК 10 Азамат Мусагалиев Медиафутбол

Азамат Мусагалиев рассказал, что Андрей Тихонов отсавил его сообщение без ответа.

– Была информация, что вы предлагали Гогниеву возглавить ФК «10».

– Да, я обращался к Спартаку Артуровичу. Мы с ним лично знакомы. Прекрасно понимаю его отказ, потому что он занят своей личной профессиональной карьерой. Желаю ему только успехов. Он мне очень импонирует. Дай Бог, чтобы у него все получилось.

– С кем еще из представителей профессионального футбола пересекались?

– У меня был очень приятный телефонный разговор с Егором Титовым. К сожалению, мне так и не ответил Дмитрий Аленичев. Та же ситуация с Андреем Тихоновым: у нас была какая-то переписка, а мое последнее СМС осталось без ответа, скоро уже месяц будет. Иногда удивляюсь такой форме общения.

Я привык к тому, что, если не хочу общаться с человеком, никогда не оставлю его без ответа. Скажу: «Прости, не готов обсуждать что-то. Давай поставим это на паузу». Егор Титов откровенно мне сказал, что не может. Остальные просто не вышли на связь. Как-то обозначились, а потом куда-то исчезли, – рассказал комик и президент медиафутбольного клуба «10».

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19 комментариев

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Евгений Кузнецов
пожалуй, не лучшая реклама связи от Мегафон)
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Макс Анисимов
Семь лет назад мой товарищ написал Азамату по поводу минусовки их песни, Азамат сказал что очень занят и ответит через пару дней… до сих пор ответа нет. Как то обозначился, а потом куда то исчез.
Я привык к тому что если мужчина пообещал, то нужно обещания выполнять или хотя бы не оставлять без ответа…
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Игорь Бубльгумов
Ответ Deca
меня вообще бесят такие люди, которые заходят в мессенджер, но типо не видят сообщение или п_ц как заняты
То, что появилось такое средство связи, как телефон, которое позволяет связаться из любой точки планеты, достать человека дома, на работе, в отпуске, не обязывает человека быть доступным 24/7 по любому твоему запросу.

Но если вы о чем-то договорились, а они теряются, то да – они собаки сутулые.
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Артем Русанов
Ну не ответили и похер, не нужно об этом рассказывать, звони другим 😄
+9
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Deca
меня вообще бесят такие люди, которые заходят в мессенджер, но типо не видят сообщение или п_ц как заняты
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Green grass
Ответ Артем Русанов
Ну не ответили и похер, не нужно об этом рассказывать, звони другим 😄
Мостовому
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sp.msk.86
Ответ Deca
меня вообще бесят такие люди, которые заходят в мессенджер, но типо не видят сообщение или п_ц как заняты
Плохо знакомо, когда таких сообщений 50-100 в день и на каждое уходить минимум 5 минут времени.
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Demyan Grachev
Ветераны Спартака не знают что такое смс😄
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Pertinax Gandi
Удивляет другое, с чего это Аленичев и Тихонов вообще начали общаться с Мусагалиевым. Или они так и не начали? Ну тогда с чего Мусагалиев решил, что эти заслуженные люди должны ему отвечать?
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timerassl
Обещанного 3 года ждут, Азамат! А раз уж начал, то не по-мужски выносить переписку, хоть она и не состоялась и выражать обиду. Мне нравится юмор Азамата, но скатываться начинает.
Представил себе Тихонова/Аленичева увидевшего сообщение, все бросившего и мгновенно отвечающего.
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Антибаскет Поповича
Мостовой всегда будет рад пообщаться, пусть пишет ему.
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red hikkikomori
Ответ Demyan Grachev
Ветераны Спартака не знают что такое смс😄
Сергей Милинкович-Савич)
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Тюменский медвежонок
Ответ Pertinax Gandi
Удивляет другое, с чего это Аленичев и Тихонов вообще начали общаться с Мусагалиевым. Или они так и не начали? Ну тогда с чего Мусагалиев решил, что эти заслуженные люди должны ему отвечать?
а почему это вас удивляет? на сегодняшний день Азамат Мусагалиев один из самых востребованных персонажей в медиа-среде, ведет безумное количество шоу и передач как на телевидение, так в интернете, очень популярный человек и личность, в добавок еще и богатый, Тихонов и Титов - по факту списанные персонажи, просто заслуженные ветераны, не пойму вашу логику... как будто Азамат Путину или Эминему написал ей Богу
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vzi
Можешь мне написать, Азамат. Я раньше тренировал команду уровня ЛФЛ. Там как раз были игроки, которые сейчас в медиалиге играют.

Бывшие спартаковцы, сборники не пойдут.
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Chuha-Motibg
Слишком много Азамата на спортсе. Как будто программу ТНТ распечатали
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Ilya Bobrin
а что было в последнем сообщении?
может, он ему дикпик прислал, пусть и случайно.
я бы тоже не ответил.
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BZB
Это такая форма отказа.
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