«Аленичев так и не ответил. СМС Тихонову осталось без ответа, скоро месяц будет». Мусагалиев об общении с ветеранами «Спартака»
Азамат Мусагалиев рассказал, что Андрей Тихонов отсавил его сообщение без ответа.
– Была информация, что вы предлагали Гогниеву возглавить ФК «10».
– Да, я обращался к Спартаку Артуровичу. Мы с ним лично знакомы. Прекрасно понимаю его отказ, потому что он занят своей личной профессиональной карьерой. Желаю ему только успехов. Он мне очень импонирует. Дай Бог, чтобы у него все получилось.
– С кем еще из представителей профессионального футбола пересекались?
– У меня был очень приятный телефонный разговор с Егором Титовым. К сожалению, мне так и не ответил Дмитрий Аленичев. Та же ситуация с Андреем Тихоновым: у нас была какая-то переписка, а мое последнее СМС осталось без ответа, скоро уже месяц будет. Иногда удивляюсь такой форме общения.
Я привык к тому, что, если не хочу общаться с человеком, никогда не оставлю его без ответа. Скажу: «Прости, не готов обсуждать что-то. Давай поставим это на паузу». Егор Титов откровенно мне сказал, что не может. Остальные просто не вышли на связь. Как-то обозначились, а потом куда-то исчезли, – рассказал комик и президент медиафутбольного клуба «10».
Я привык к тому что если мужчина пообещал, то нужно обещания выполнять или хотя бы не оставлять без ответа…
Но если вы о чем-то договорились, а они теряются, то да – они собаки сутулые.
Представил себе Тихонова/Аленичева увидевшего сообщение, все бросившего и мгновенно отвечающего.
Бывшие спартаковцы, сборники не пойдут.
может, он ему дикпик прислал, пусть и случайно.
я бы тоже не ответил.