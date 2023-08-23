Радимов поздравил 2Drots с победой: «Слон, больше бесплатно мотивировать не буду 😁 !»
Владислав Радимов поздравил 2Drots с победой во 2-м раунде Фонбет Кубка России.
На этой неделе главный тренер «Чисто Питер» и игрок 2D Владислав Ослоновский обменивались колкостями. Перепалка началась с высказывания президента «дротов» Некита о том, что игра с «ЧП» его команде интересна только в том случае, если она пройдет на «Газпром Арене».
Сегодня 2Drots в Кубке России одержали в гостях победу над «Муромом» (3:1) и вышли в третий раунд.
«Когда молодцы – тогда молодцы! 2Drots, с победой в матче Кубка!
Слон, больше бесплатно мотивировать не буду 😁 ! Поздравляю!» – написал Радимов.
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