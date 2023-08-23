Радимов поздравил 2Drots с победой: «Слон, больше бесплатно мотивировать не буду 😁 !»

Владислав Радимов поздравил 2Drots с победой во 2-м раунде Фонбет Кубка России.

На этой неделе главный тренер « » и игрок 2D Владислав Ослоновский обменивались колкостями. Перепалка началась с высказывания президента «дротов» Некита о том, что игра с «ЧП» его команде интересна только в том случае, если она пройдет на « ».​​

Сегодня 2Drots в Кубке России одержали в гостях победу над « » (3:1) и вышли в третий раунд.

«Когда молодцы – тогда молодцы! 2Drots, с победой в матче Кубка!

Слон, больше бесплатно мотивировать не буду 😁 ! Поздравляю!» – написал .

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