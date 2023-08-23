Радимов поздравил 2Drots с победой: «Слон, больше бесплатно мотивировать не буду 😁 !»

Теги Владислав Радимов ФОНБЕТ Кубок России Муром «Слон» Владислав Ослоновский 2Drots Winline Медиалига Чисто Питер Медиафутбол

Владислав Радимов поздравил 2Drots с победой во 2-м раунде Фонбет Кубка России.

На этой неделе главный тренер «Чисто Питер» и игрок 2D Владислав Ослоновский обменивались колкостями. Перепалка началась с высказывания президента «дротов» Некита о том, что игра с «ЧП» его команде интересна только в том случае, если она пройдет на «Газпром Арене».​​

Сегодня 2Drots в Кубке России одержали в гостях победу над «Муромом» (3:1) и вышли в третий раунд.

«Когда молодцы – тогда молодцы! 2Drots, с победой в матче Кубка!

Слон, больше бесплатно мотивировать не буду 😁 ! Поздравляю!» – написал Радимов.

Кадры из Мурома – арт-хаус. Киношный выезд 2Drots в Кубке России

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
a.k.a. DRAGON0928
Как-то быстро Радимов влился в эту движуху
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmitriy6354
Ответ a.k.a. DRAGON0928
Как-то быстро Радимов влился в эту движуху
Хайп и узнаваемость среди молодёжи
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никому_никабельный
Радимову погоняло ещё не придумали?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Max Arkhipov
Сммщики с обеих сторон устраивают искусственные срачи и примерения, а люди хавают, ничего нового
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Spaten
Ответ Никому_никабельный
Радимову погоняло ещё не придумали?
Старый)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
spiritbreacker
Ответ ЛыСъ
Как же задрали "новости" медилиги, половина новостной ленты этим мусором забита.
Как же задрали эти ноющие снобы, половина комментариев этим мусором забита.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий