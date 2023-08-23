Ослоновский о перепалке с Радимовым: «Конфликты, раздувы в МФЛ начали уходить, скучновато стало. Надеюсь, не задел его за живое»

Владислав Ослоновский надеется, что его слова не задели Владислава Радимова.

Ранее игрок 2Drots и главный тренер «Чисто Питер» обменялись колкостями. Перепалка началась с высказывания президента 2D Некита о том, что игра с «ЧП» его команде интересна только в том случае, если она пройдет на «Газпром Арене».

– Почему вообще решил ответить Радимову по поводу его слов о Неките?

– Просто задело чем-то, не знаю. Я к нему адекватно отношусь, без негатива, но мы же в медиафутболе. Со времен первого сезона конфликты, раздувы куда-то начали уходить, где-то скучновато становится. Я подумал: «Почему нет? Почему я не могу ответить этому человеку?»

Это может только на руку пойти новой в медиафутболе команде, которую никто не знает. Тем более, хочется подчеркнуть, что это был достаточно культурный диалог, поэтому ничего такого я не вижу.

Я очень надеюсь, что не задел слишком за живое, у меня не было такой цели. Была цель ответить, высказать свое мнение. Медиафутбол этим и хорош, что можно выражать свою точку зрения, не переходя на грязь. Надеюсь, что он воспринял это как небольшой укольчик.

Мне было приятно, что он ответил, но было странно читать про сравнение карьер, не понимаю, зачем он это сделал. Разговор об этом не шел. Возможно, получилось его как-то задеть, но надеюсь, что не всерьез. Это медиафутбол, 500-600 клоунов под постами, много комментариев, подогревается интерес к матчу. Главное, чтобы это не переходило какие-то этические границы, – сказал Ослоновский в интервью корреспонденту Sports.ru Степану Кашинцеву.

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