Ослоновский о перепалке с Радимовым: «Конфликты, раздувы в МФЛ начали уходить, скучновато стало. Надеюсь, не задел его за живое»

Теги Владислав Радимов Sports.ru «Слон» Владислав Ослоновский 2Drots Winline Медиалига Никита «Персона года» Панасюк Чисто Питер Медиафутбол

Владислав Ослоновский надеется, что его слова не задели Владислава Радимова.

Ранее игрок 2Drots и главный тренер «Чисто Питер» обменялись колкостями. Перепалка началась с высказывания президента 2D Некита о том, что игра с «ЧП» его команде интересна только в том случае, если она пройдет на «Газпром Арене».

– Почему вообще решил ответить Радимову по поводу его слов о Неките?

– Просто задело чем-то, не знаю. Я к нему адекватно отношусь, без негатива, но мы же в медиафутболе. Со времен первого сезона конфликты, раздувы куда-то начали уходить, где-то скучновато становится. Я подумал: «Почему нет? Почему я не могу ответить этому человеку?»

Это может только на руку пойти новой в медиафутболе команде, которую никто не знает. Тем более, хочется подчеркнуть, что это был достаточно культурный диалог, поэтому ничего такого я не вижу.

Я очень надеюсь, что не задел Радимова слишком за живое, у меня не было такой цели. Была цель ответить, высказать свое мнение. Медиафутбол этим и хорош, что можно выражать свою точку зрения, не переходя на грязь. Надеюсь, что он воспринял это как небольшой укольчик.

Мне было приятно, что он ответил, но было странно читать про сравнение карьер, не понимаю, зачем он это сделал. Разговор об этом не шел. Возможно, получилось его как-то задеть, но надеюсь, что не всерьез. Это медиафутбол, 500-600 клоунов под постами, много комментариев, подогревается интерес к матчу. Главное, чтобы это не переходило какие-то этические границы, – сказал Ослоновский в интервью корреспонденту Sports.ru Степану Кашинцеву.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ZarvuR2020
Радимов нормально приложил эту легенду Луки Энергии. Даже медиафутбольное коммьюнити поржало над этим ослоновским.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mihail0910
Он же вроде сказал, что ты никто и звать тебя никак
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
gangstarr
Да кто ты есть то, чтобы своим трепом задеть Радимова ?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
damondiamond
так старался задеть, что аж 3 раза повторил это))) главное, чтобы он сам верил, что у него получилось)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Жердин
Ай Моська, знать она сильна!(С) Только в данной ситуации Ослоновский не Слон, а скорее наоборот
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Shadow1882
Ни одного скандала не помню в молодёжной футбольной лиге
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий