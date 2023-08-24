Президент 2Drots Некит: «Может быть, настанет время, когда мы пойдем в профи, но пока с Геркусом ни о чем не договаривались»

Теги Вторая лига Б Илья Геркус 2Drots Winline Медиалига Никита «Персона года» Панасюк Вторая лига А Медиафутбол

Президент 2Drots Некит опроверг информацию, что команда готовится ко Второй лиге.

– Что с Геркусом? Вы заявляетесь во Вторую лигу?

– Пока нет. Может быть, настанет время, когда мы пойдем в профессиональный футбол, но мы пока с Геркусом ни о чем не договаривались.

– Вам предлагали заявиться во Вторую лигу?

– Появилось много людей, которым это интересно. Здесь надо аккуратно выбирать нужное время. Пока что еще сезон в Медиалиге, потихоньку открываем академию, хотим помогать детям добиваться того, о чем они мечтают. Поэтому всему свое время.

– То есть на вас выходили люди с желанием заявить во Вторую лигу? Это были спонсоры?

– Не спонсоры. Просто люди, дяди в пиджачках.

– Геркус был среди них?

– Один из них, возможно, да, – рассказал руководитель 2Drots.

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4 комментария

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Илья Ковалев
Ответ За Кубань!
А что у них есть профессионального? База, стадион, инфраструктура, академия?
вчера объявили об открытии спортивной школы. остальное тоже в планах
+3
0
+3
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S.A.N.
Ответ За Кубань!
А что у них есть профессионального? База, стадион, инфраструктура, академия?
Клуб Савина играл же во второй лиге, хотя своего ничего не было. За бабки без проблем арендуют и стадион, и базу. А наличие академии необходимо только с первого дивизиона, если я правильно помню.
+3
0
+3
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Andrew Kolevatykh
Ответ За Кубань!
А что у них есть профессионального? База, стадион, инфраструктура, академия?
Может, стоит дочитывать новости до конца?
0
0
0
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