Президент 2Drots Некит: «Может быть, настанет время, когда мы пойдем в профи, но пока с Геркусом ни о чем не договаривались»

Президент 2Drots Некит опроверг информацию, что команда готовится ко Второй лиге.

– Что с Геркусом? Вы заявляетесь во Вторую лигу?

– Пока нет. Может быть, настанет время, когда мы пойдем в профессиональный футбол, но мы пока с Геркусом ни о чем не договаривались.

– Вам предлагали заявиться во Вторую лигу?

– Появилось много людей, которым это интересно. Здесь надо аккуратно выбирать нужное время. Пока что еще сезон в , потихоньку открываем академию, хотим помогать детям добиваться того, о чем они мечтают. Поэтому всему свое время.

– То есть на вас выходили люди с желанием заявить во Вторую лигу? Это были спонсоры?

– Не спонсоры. Просто люди, дяди в пиджачках.

– Геркус был среди них?

– Один из них, возможно, да, – рассказал руководитель 2Drots.