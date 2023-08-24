Президент 2Drots Некит: «Может быть, настанет время, когда мы пойдем в профи, но пока с Геркусом ни о чем не договаривались»
Президент 2Drots Некит опроверг информацию, что команда готовится ко Второй лиге.
– Что с Геркусом? Вы заявляетесь во Вторую лигу?
– Пока нет. Может быть, настанет время, когда мы пойдем в профессиональный футбол, но мы пока с Геркусом ни о чем не договаривались.
– Вам предлагали заявиться во Вторую лигу?
– Появилось много людей, которым это интересно. Здесь надо аккуратно выбирать нужное время. Пока что еще сезон в Медиалиге, потихоньку открываем академию, хотим помогать детям добиваться того, о чем они мечтают. Поэтому всему свое время.
– То есть на вас выходили люди с желанием заявить во Вторую лигу? Это были спонсоры?
– Не спонсоры. Просто люди, дяди в пиджачках.
– Геркус был среди них?
– Один из них, возможно, да, – рассказал руководитель 2Drots.
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