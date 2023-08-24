«Только ФНЛ!» Хавбек 2Drots Манна не будет рассматривать предложения из Второй лиги
Хавбек 2Drots Манна не будет рассматривать предложения из Второй лиги.
– Ты говорил, что не вернешься во Вторую лигу. Но каким должно быть предложение, чтобы ты хотя бы его рассмотрел?
– Во Вторую – никакое.
– Даже под задачу?
– Только ФНЛ!
– Карен тебя из-за тусовок называет Грилишем. Тусовки мешают тренировкам?
– Как видишь, нет. Я могу совмещать все. Тусоваться любят все, но надо грамотно тусоваться.
– Сколько максимально тратил на тусовки?
– Я не буду озвучивать сумму, обычно за меня платят (смеется).
– Больше 100 тысяч?
– Нет, это очень много. Я не любитель тратить большие суммы на тусовки.
– Викторович как относится к тусовкам?
– Смотря к каким. Если они в меру, если они после игры, в выходные – почему нет? – рассказал полузащитник 2Drots в интервью корреспонденту Sports.ru Степану Кашинцеву.
2Drots обыграли «Муром» во втором раунде Пути Регионов Фонбет Кубка России (3:1) и впервые в истории вышли в 1/64 финала турнира.
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