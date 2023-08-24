«Только ФНЛ!» Хавбек 2Drots Манна не будет рассматривать предложения из Второй лиги

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Хавбек 2Drots Манна не будет рассматривать предложения из Второй лиги.

– Ты говорил, что не вернешься во Вторую лигу. Но каким должно быть предложение, чтобы ты хотя бы его рассмотрел?

– Во Вторую – никакое.

– Даже под задачу?

– Только ФНЛ!

– Карен тебя из-за тусовок называет Грилишем. Тусовки мешают тренировкам?

– Как видишь, нет. Я могу совмещать все. Тусоваться любят все, но надо грамотно тусоваться.

– Сколько максимально тратил на тусовки?

– Я не буду озвучивать сумму, обычно за меня платят (смеется).

– Больше 100 тысяч?

– Нет, это очень много. Я не любитель тратить большие суммы на тусовки.

– Викторович как относится к тусовкам?

– Смотря к каким. Если они в меру, если они после игры, в выходные – почему нет? – рассказал полузащитник 2Drots в интервью корреспонденту Sports.ru Степану Кашинцеву.

2Drots обыграли «Муром» во втором раунде Пути Регионов Фонбет Кубка России (3:1) и впервые в истории вышли в 1/64 финала турнира.

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