«За вас только малолетки болеют. Потому что вы медийное говно!» Фанат «Мурома» – игроку 2D Сэмио после поражения
У игрока 2Drots Cэмио состоялся неприятный диалог с фанатом «Мурома».
Медиафутбольная команда одержала победу в Муроме над местным клубом во 2-м раунде Фонбет Кубка России (3:1).
После игры к Владиславу Семенову подошел фанат домашней команды и начал диалог, записывая все на камеру.
Фанат: «За вас же только малолетки болеют, реально малолетки?»
Семенов: «Какая разница, кто за нас болеет?»
Фанат: «Ну как какая? Малолетки за вас болеют. Потому что вы медийное говно!»
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Действительно. Про Илью Муромца вам, бедолаге, никто не рассказывал. А вот про дротов все уши в детстве прожужжали. Несчастное детство было.