«За вас только малолетки болеют. Потому что вы медийное говно!» Фанат «Мурома» – игроку 2D Сэмио после поражения

У игрока 2Drots Cэмио состоялся неприятный диалог с фанатом «Мурома».

Медиафутбольная команда одержала победу в над местным клубом во 2-м раунде Фонбет Кубка России (3:1).

После игры к Владиславу Семенову подошел фанат домашней команды и начал диалог, записывая все на камеру.

Фанат: «За вас же только малолетки болеют, реально малолетки?»

Семенов: «Какая разница, кто за нас болеет?»

Фанат: «Ну как какая? Малолетки за вас болеют. Потому что вы медийное говно!»

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