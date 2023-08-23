«За вас только малолетки болеют. Потому что вы медийное говно!» Фанат «Мурома» – игроку 2D Сэмио после поражения

Теги болельщики Муром «Сэмио» Владислав Семенов брань 2Drots Winline Медиалига Вторая лига А Медиафутбол

У игрока 2Drots Cэмио состоялся неприятный диалог с фанатом «Мурома».

Медиафутбольная команда одержала победу в Муроме над местным клубом во 2-м раунде Фонбет Кубка России (3:1).

После игры к Владиславу Семенову подошел фанат домашней команды и начал диалог, записывая все на камеру.

Фанат: «За вас же только малолетки болеют, реально малолетки?»

Семенов: «Какая разница, кто за нас болеет?»

Фанат: «Ну как какая? Малолетки за вас болеют. Потому что вы медийное говно!»

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32 комментария

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Арасланов Роман
Ответ Блуждающий странник
В чем он не прав? ))
В том что у него(как у тебя) горит в одном месте, от того что чуваки в большинстве своём не игравшие выше ПФЛ и тренирующиеся не так частно и не так интенсивно, выносят их клуб, который наверняка живёт за счёт областного бюджета, и интересен только половине жителей города и области, а медиакоманды интересны сотням тысяч людей, не только в России. Не приедь медиаклуб к условному Мурому, никому этот матч с участием этого условного Мурома не был интересен, даже в их городе
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Roundabout
А этот фанат даже не медийное
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S. A.
На малолеток вся эта шиза (медиалига) и рассчитана
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Блуждающий странник
В чем он не прав? ))
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Антимосковский
за 2дротс болеют явно побольше, чем за муром, да и что такого в малолетках, футболом почти все начинают увлекаться с малых лет, смотрят матчи, выбирают любимую команду (зачастую на всю жизнь), сами начинают заниматься футболом, да и у этих «взрослых» футболистов и фанатов у самих дома дети, они их ненавидят, что ли? а муром собрал свою рекордную посещаемость в истории именно на «медиа гумно», еще и проиграл ему, ну и кто здесь тогда коричневая субстанция, если судить такими категориями? хотя фаната глупо осуждать, небось пивка выпил и по приколу решил побычить на футболиста.
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Новый тренер ФК Спартак
Ответ S. A.
На малолеток вся эта шиза (медиалига) и рассчитана
такой кринж)) вся эта медиалига ))) там 12 летнии дети 🧒 ходят а они там матом во всю поливают и кичатся , что они крутые это просто стыд….
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romanisti89
Ответ Арасланов Роман
Плак-плак. И вот таких быдланов на Sports засилье.
скоро в первый класс, братиш?
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SilvioDante
Ответ drow elf
А не будь буковских бабок, никуда бы эти 3aдротсы не доехали бы, да и вряд ли бы даже до турниров уровня водокачки доросли бы. Тупо бы надоело им это очень быстро. Продолжайте и дальше восхищаться этими ребятами, не дай бог вам потом крепко во всей этой медиалиге не разочароваться, когда все вылезет наружу.
Че вы все ноете то? Гос деньги не то, деньги буков не то, что всплыть то должно?
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drow elf
Ответ Арасланов Роман
В том что у него(как у тебя) горит в одном месте, от того что чуваки в большинстве своём не игравшие выше ПФЛ и тренирующиеся не так частно и не так интенсивно, выносят их клуб, который наверняка живёт за счёт областного бюджета, и интересен только половине жителей города и области, а медиакоманды интересны сотням тысяч людей, не только в России. Не приедь медиаклуб к условному Мурому, никому этот матч с участием этого условного Мурома не был интересен, даже в их городе
А не будь буковских бабок, никуда бы эти 3aдротсы не доехали бы, да и вряд ли бы даже до турниров уровня водокачки доросли бы. Тупо бы надоело им это очень быстро. Продолжайте и дальше восхищаться этими ребятами, не дай бог вам потом крепко во всей этой медиалиге не разочароваться, когда все вылезет наружу.
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Глиномес
Ответ S. A.
На малолеток вся эта шиза (медиалига) и рассчитана
Не понимаю в чем проблема, меня медиафутбол вообще побоку, я его просто не смотрю и всё, почему половина кипятком ссытся на них, загадка
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Тиджани Бабангида
Фанат имеет право на свое суждение
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Стюардесс по имени Жанн
Ответ Блуждающий странник
В чем он не прав? ))
во всем
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Andrei Bandalak
Ответ Арасланов Роман
В том что у него(как у тебя) горит в одном месте, от того что чуваки в большинстве своём не игравшие выше ПФЛ и тренирующиеся не так частно и не так интенсивно, выносят их клуб, который наверняка живёт за счёт областного бюджета, и интересен только половине жителей города и области, а медиакоманды интересны сотням тысяч людей, не только в России. Не приедь медиаклуб к условному Мурому, никому этот матч с участием этого условного Мурома не был интересен, даже в их городе
А кому должна быть интересна 64я фаза финала только своим реальным болельщикам. А вас если не пихали в раздел футбол про вас и бы знали
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Julia_Lawyer
Ответ Арасланов Роман
В том что у него(как у тебя) горит в одном месте, от того что чуваки в большинстве своём не игравшие выше ПФЛ и тренирующиеся не так частно и не так интенсивно, выносят их клуб, который наверняка живёт за счёт областного бюджета, и интересен только половине жителей города и области, а медиакоманды интересны сотням тысяч людей, не только в России. Не приедь медиаклуб к условному Мурому, никому этот матч с участием этого условного Мурома не был интересен, даже в их городе
Да что уж там, миллиардам интересны.
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Andrei Bandalak
Ответ Арасланов Роман
В том что у него(как у тебя) горит в одном месте, от того что чуваки в большинстве своём не игравшие выше ПФЛ и тренирующиеся не так частно и не так интенсивно, выносят их клуб, который наверняка живёт за счёт областного бюджета, и интересен только половине жителей города и области, а медиакоманды интересны сотням тысяч людей, не только в России. Не приедь медиаклуб к условному Мурому, никому этот матч с участием этого условного Мурома не был интересен, даже в их городе
Зато на Муром иду и смотрят свои горожане хоть они и 500 человек, а на медийке ходят малолетки "подписюнки" которых берут на слабо "типа сходишь?". Включите фан айди на мединьку и у вас посещение будет 100 общих подписчиков на вас всех вообще.
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Xabi Alonso78
Ответ Арасланов Роман
В том что у него(как у тебя) горит в одном месте, от того что чуваки в большинстве своём не игравшие выше ПФЛ и тренирующиеся не так частно и не так интенсивно, выносят их клуб, который наверняка живёт за счёт областного бюджета, и интересен только половине жителей города и области, а медиакоманды интересны сотням тысяч людей, не только в России. Не приедь медиаклуб к условному Мурому, никому этот матч с участием этого условного Мурома не был интересен, даже в их городе
Ты реально считаешь, что эта медиалига с 2дротсами и Амкалами кому то интересна? То что ее на спортсе публикуют ровным счетом ничего не значит
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Новый Орлеан
Ответ Volgogradets
В чем он не прав?
В тупости своей.
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Александр Чижов
Я прям популярен мда хреного мы играли
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denisques
А можно эту информацию в теме про футбол не показывать?
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Cash_flow
"Фанат Мурома" это звучит ещё смешнее чем фанат медиалиги 🤡👍🏽
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Julia_Lawyer
Для ss_podonok.
Действительно. Про Илью Муромца вам, бедолаге, никто не рассказывал. А вот про дротов все уши в детстве прожужжали. Несчастное детство было.
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Andrei Bandalak
База
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Say Hello to the Robots
На спортсе в футбольных ветках примерно такое мнение о медиалиге и преобладает. Муромский фанат - его амбассадор))
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Сергей Ефимов
Особым умом этот «фанат» не отличился…
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brodovan
Скуфидоны горят, каааайф! После такого ещё больше хочется чтобы какой-нибудь медиаклуб получил место в РПЛ. Такие пожары будем каждую неделю наблюдать.
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