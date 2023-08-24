Вратарь «Мурома» Трунин о поражении от 2Drots: «Это стремно. Были мысли закончить с футболом»

Теги ФОНБЕТ Кубок России Вторая лига Б Муром 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Вратарь «Мурома» Илья Трунин высказался после вылета из Фонбет Кубка России.

«Эмоции – закончить с футболом. Мы проиграли по делу. Да, есть ошибки в пропущенных голах – я с себя ответственности не снимаю. Но они нас переиграли в желании: выиграли всю борьбу, столько раз пробили по воротам…

Почему возникла мысль завершить карьеру? Такие мысли были в голове по горячим следам. Проигрывать медийной лиге… Они, конечно, неплохие футболисты, но профессиональным игрокам проигрывать им – это стремно», – сказал Трунин.

«Муром» проиграл серебряному призеру WInline Медиалиги 2Drots (1:3) в матче второго раунда Пути регионов. 

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10 комментариев

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Gunner_14
Так пафосно сказано :) Профи из 2-й лиги находятся примерно на одном уровне с медиафутболом, что и видим в Кубке России
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Домоседов
Вот яркий пример, что бывает, когда у человека гордыня, сначала их за людей не считал, теперь у него полыхает, а понял бы, что медийщики по сути такие же игроки второй лиги, и все бы у человека было хорошо
+15
-2
+13
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Иван Иванов
все верно сказал,это кошмар!!!
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-2
0
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Spaten
Прыгал как мешок, два пустил, которые мог достать. И отскок от рук третий.
+1
-1
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Всё знаю
И пофиг, что у 2дротс и зп выше, и условия лучше)
И бегают такие же футболисты с уровнем кфк и второй лиги.
Там разница небольшая. А вот между второй и фнл уже существенная разница.
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