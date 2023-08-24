Вратарь «Мурома» Трунин о поражении от 2Drots: «Это стремно. Были мысли закончить с футболом»

Вратарь «Мурома» Илья Трунин высказался после вылета из Фонбет Кубка России.

«Эмоции – закончить с футболом. Мы проиграли по делу. Да, есть ошибки в пропущенных голах – я с себя ответственности не снимаю. Но они нас переиграли в желании: выиграли всю борьбу, столько раз пробили по воротам…

Почему возникла мысль завершить карьеру? Такие мысли были в голове по горячим следам. Проигрывать медийной лиге… Они, конечно, неплохие футболисты, но профессиональным игрокам проигрывать им – это стремно», – сказал Трунин.

« » проиграл серебряному призеру 2Drots (1:3) в матче второго раунда Пути регионов.

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