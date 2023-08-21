«Месяц серьезной подготовки. Очень хотим пройти дальше». Лобкарев о матче «Текстильщик» – «Амкал» в Кубке России

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Владимир Лобкарев высказался о матче «Амкала» в 1/128 Фонбет Кубка России.

– Какой настрой в команде перед кубковым матчем?

– Мы на протяжении месяца готовились к Кубку. Хорошо, что прошли «Знамя», сейчас очень серьезно тренировались к «Текстильщику». Очень хотим пройти дальше, для этого мы много работали. Сам матч должен быть тяжелым, будет много борьбы. «Текстильщик» – хорошая команда, в которой много именитых игроков.

– Как отличаются стили подготовки к кубковому матчу и к игре с медиакомандами?

– В кубке все строже, 18 человек в заявке, если не ошибаюсь. Все более официально, нежели в Медиалиге, где можно раскрепоститься и позволить себе чуть больше эмоций и диалогов.

– Вам больше нравится медийный стиль?

– Не то что больше нравится, просто медийный – более веселый, чувствуешь себя более свободным. На профессиональном уровне надо быть максимально серьезным, – сказал хавбек «Амкала».

«Амкал» сыграет на выезде с ивановским «Текстильщиком» 22 августа. Начало матча – 19:00 (мск).

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