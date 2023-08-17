Маркетолог «Текстильщика» о матче c 2Drots в Кубке: «Прошел год, вспоминаешь – это было клево. Не знаю, будет ли такая же атмосфера на «Амкале»

Маркетолог «Текстильщика» Павел Петухов рассказал о матчах с 2Drots и «Амкалом».

– Впереди у вас матч с « » в Кубке. Готовитесь как-то специально? Интерес к команде увеличится.

– К счастью, для нас это уже второй матч с медийными командами, в этот раз будет поспокойнее, потому что мы уже на опыте. Матч с 2Drots в том году был самым нервным по подготовке. Готовимся ли специально? Наверное, нет, это рядовой матч. Есть идея для промо-ролика, который будет отличаться от стандартных бюджетом, сложностью съемок. Если все получится, то он, как и «Ванек», наверняка окажется на федеральном уровне.

– Ты сказал, что подготовка к игре с 2Drots была более нервной. Чем такие матчи отличаются от рядовых?

– В Иваново впервые в истории клуба приехал на футбол «Матч ТВ». У них огромный список требований, который на неподготовленном стадионе сложно выполнить, поэтому организация игры вышла намного сложнее. Приехало большое количество СМИ, фотографов, до этого мы не видели столько на своих матчах.

Так вышло, что матч «Текстильщик» – 2Drots был главным спортивным событием страны в тот день, матчи Пути РПЛ не игрались. Было много внимания и обсуждений. Все хотели узнать, сможет ли медийная команда обыграть второй подряд профессиональный клуб. Тем более, была история, что «Амкал» своего соперника прошел по пенальти, а 2Drots хлопнули «Чертаново» 3:0, одну из сильнейших академий в России. У футбольного комьюнити был сильный шок. Поэтому было достаточно сложно.

– Но все же был определенный кайф из-за такого ажиотажа?

– Да, безусловно, но это ощущается только после матча. После финального свистка было ощущение, что на тебя упали бетонные плиты, ты истощен и устал. Сам матч еще вышел сложным, мы прекрасно понимали, что если проиграем – то вся работа медиаслужбы за последние два месяца будет перечеркнута, будем страдать от негатива вообще везде.

Сейчас прошел год, вспоминаешь – да, это было клево. Не знаю, будет ли такая же атмосфера на «Амкале», потому что во время игры со «Знаменем» уже и зрителей было не так много, и ажиотаж уже не такой. Посмотрим, игра уже совсем скоро, – рассказал Петухов.